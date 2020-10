OnePlus : le cofondateur Carl Pei quitte l'entreprise juste avant l'arrivée du OnePlus 8T

Après les rumeurs de changement de poste du confondateur et CEO Pete Lau, c'est Carl Pei, l'autre cofondateur et fréquent représentant de la marque dans les salons technologiques et événements, qui vient de quitter OnePlus.

Le départ n'est pas encore officiellement confirmé mais il serait déjà effectif et l'information tombe à la veille de la présentation du smartphone OnePlus 8T, modèle de référence du second semestre.

Carl Pei a été un élément déterminant dans le succès des smartphones de la marque issue du fabricant Oppo en misant sur une stratégie évitant les canaux marketing traditionnels et misant plutôt sur les réseaux sociaux et la création d'une communauté de fans.

Ces derniers temps, il s'est consacré au succès de la marque OnePlus en Inde et a activement participé au lancement et à la diffusion du OnePlus Nord, le modèle de milieu de gamme lancé cet été.

Carl Pei, dont TechCrunch rappelle qu'il avait ouvertement appelé Samsung à l'embaucher il y a quelques années, se lancerait désormais dans une nouvelle "aventure" non précisée pour le moment.

