OnePlus 9 / Pro : le CEO Pete Lau annonce un OnePlus 9R plus accessible pour le marché Indien

En marge des OnePlus 9 et 9 Pro qui seront présentés le 23 mars, la marque chinoise a prévu un troisième terminal plus accessible.

C'est lors d'une interview accordée à News18 que Pete Lau, CEO de OnePlus a indiqué que les OnePlus 9 et 9 Pro seront également accompagnés d'une troisième variante, plus accessible : le OnePlus 9R.

Pour l'instant, cette déclinaison moins chère est uniquement prévue pour le marché indien, elle s'orientera sur les performances dans le jeu vidéo tout en maintenant un prix contenu. Pete Lau promet une "expérience premium" bien au-dessus de ce que propose la gamme OnePlus Nord.

OnePlus promet des performances exceptionnelles dans les jeux ainsi que du scrolling fluide (on peut donc espérer un écran 90 Hz au moins). Le design du terminal devrait se rapprocher de celui des OnePlus 9 constituant le haut de gamme, les seuls changements devraient ainsi se situer en interne avec l'orientation vers un Snapdragon 775 plutôt que 888.

On sait déjà que l'appareil sera compatible 5G, mais OnePlus pourrait économiser sur la partie photo de son terminal, la recharge rapide ainsi que la batterie et la RAM. Reste également à déterminer si le OnePlus 9R sortira des frontières indiennes par la suite et quel sera son prix.