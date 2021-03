OnePlus 9 Pro : charge filaire 65W et sans fil 50W confirmées !

Les smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seront bientôt officialisés et le fabricant en dévoile certains aspects avant la grande conférence en streaming du 23 mars.

Après avoir évoqué l'affichage ou le design, c'est l'aspect de la charge qui est mis en avant. Les smartphones OnePlus 9 et 9 Pro vont profiter de la charge filaire Warp Charge 65T initiée l'an dernier avec une efficacité obtenue grâce à un système de double batterie permettant d'asurer rapidité et chauffe limitée, d'autant plus qu'une partie des composants de charge sont déportés dans le chargeur lui-même.

un certain nombre de composants ont été optimisés et les deux cellules de la batterie ont été modifiées pour réduire encore l'échauffement et la dégradation dans le temps. OnePlus 9 et 9 Pro pourront ainsi profiter d'une charge complète en 29 minutes grâce au Warp Charge 65T.

Warp Charge 50 Wireless

Et si le précédent OnePlus 8T fait l'impasse sur la charge sans fil, elle sera de retour sur la série OnePlus 9 et notamment sur le modèle OnePlus 9 Pro avec une charge Warp Charge 50 Wireless.

La progression est sensible par rapport aux 30W sans fil du OnePlus 8 Pro et, avec 50W, cela permetttra une charge complète du smartphone en 43 minutes seulement. Le principe est le même que pour la charge filaire, avec une batterie à deux cellules chargée avec une puissance de 25W (20V / 2,5A), ce qui permet aussi de préserver les qualités de la batterie dans le temps.

Cette puissance initiale au niveau de la bobine est transformée ensuite en 10V / 5A, chaque cellule de la batterie recevant au final 5V / 5A, soit toujours 25W chacune et 50W au total.

Ces choix sont faits pour limiter la chauffe, plus importante dans le cas de la charge sans fil du fait des déperditions, et en jouant sur le voltage plutôt que l'ampérage. Pour compléter le dispositif, les bobines dans le smartphone sont plus épaisses de 10% par rapport au 8 Pro, tandis que le système de refroidissement a été redimensionné pour permettre la charge rapide même en jouant, sans échauffement excessif.

Something new really is on the horizon. Charge your way. #OnePlus9Series — OnePlus 3 (@oneplus) March 18, 2021

Dock / Chargeur sans fil 50W

Avec cette nouvelle Warp Charge 50 Wireless, OnePlus va proposer un dock spécifique pour en tirer parti.

Ses deux bobines intégrées permettront de charger le OnePlus 9 Pro aussi bien en position verticale qu'horizontale (pour regarder une vidéo pendant le chargement par exemple) et le chargeur utilise un câble détachable pour plus de simplicité.