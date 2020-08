Clover : l'entrée de gamme de OnePlus se confirme

Avec un Snapdragon 460 et une batterie de 6000 mAh, le OnePlus Cover serait le nouveau smartphone d'entrée de gamme de la marque.

Après la surprise Nord sous Snapdragon 765G dans le milieu de gamme, OnePlus continuerait de bousculer ses habitudes d'antan avec un smartphone d'entrée de gamme au nom de code Clover. Plusieurs rumeurs et indices ont déjà circulé à ce sujet, mais Android Central apporte sa contribution et semble sûr de ses sources.

Comme cela a déjà pu être évoqué, ce smartphone de OnePlus serait bel et bien équipé d'un Snapdragon 460. Il s'agit pour rappel d'un SoC octocore avec des cœurs Kryo 240 à 1,8 GHz dans une configuration 4 + 4. Il est le premier Snapdragon de cette série à profiter de cœurs performance.



Il exploite un GPU Adreno 610 et intègre le nécessaire pour l'accélération de certaines tâches d'IA. Le modem 4G est le Snapdragon X11 LTE et avec compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Dans le OnePlus Clover, le Snapdragon 460 serait associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en UFS 2.1. Le smartphone afficherait sur un écran LCD (IPS) de 6,52 pouces dans une définition de 1560 x 720 pixels. Il proposerait une batterie conséquente de 6000 mAh avec charge rapide 18 W.

L'appareil disposerait d'un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 13 mégapixels (f/2,2) associé à deux capteurs de 2 mégapixels (f/2,4). Dans ses indiscrétions, Android Central évoque même un prix aux alentours de 200 $.

Évidemment, c'est une configuration qui ne fera pas de l'ombre au futur OnePlus 8T...