Snapdragon 720G / 662 / 460 : nouveaux SoC mobiles pour smartphones de milieu de gamme

Le géant de puces de communication sans fil Qualcomm a levé le voile sur ses SoC mobiles 5G en décembre dernier avec le Snapdragon 865 en haut de gamme et les Snapdragon 765 / 765G en milieu de gamme.

Mais il y a encore largement de la place pour des puces pour smartphones 4G et la firme ne manque pas de dévoiler sa nouvelle série positionnée de l'entrée de gamme jusqu'au grand milieu de gamme.

Trois nouveaux SoC sont annoncés avec support du WiFi 6 et Bluetooth 5.1 via le chipset FastConnect 6 et puce de géopositionnement double fréquence. La conférence de présentation a eu lieu en Inde pour souligner le support pour la première fois du système de positionnement indien NavIC (Navigation with Indian Constellation).

Snapdragon 720G

Le chef de file de l'annonce est le Snapdragon 720G qui vient se positionner en marge des puces haut de gamme et comprend toujours une partie des fonctionnalités de l'environnement Snapdragon Elite Gaming (d'où la lettre G à la fin de la dénomination).

On pourra donc jouer sans se priver avec les smartphones dotés de ce SoC qui profite aussi de l'audio AptX Adaptive permettant d'utiliser des casques sans fil Bluetooth avec du son synchronisé avec l'action.

Le SoC Snapdragon 720G, gravé en 8 nm chez Samsung, est octocore 2 + 6 coeurs avec des coeurs ARM Cortex A-76 à 2,3 GHz et GPU Adreno 618. Il embarque un DSP Hexagon 692 avec accélérateur Tensor et un ISP Spectra 350L capable de gérer jusqu'à 192 megapixels, d'enregistrer de la vidéo 4K, toujours avec le support de l'intelligence artificielle via Qualcomm AI Engine.

Il intègre un modem 4G Snapdragon X15 LTE avec triple agrégation de porteuse et débits descendants jusqu'à 800 Mbps.

Snapdragon 662

Intermédiaire entre le vieillissant Snapdragon 660 et le récent Snapdragon 665, le SoC Snapdragon 662 constitue la nouvelle addition pour les smartphones de milieu de gamme standard, du genre Xiaomi Redmi Note.

Il exploite une configuration plus classique octocore 4 + 4 avec des coeurs ARM Cortex-A73 (Kryo 265) à 2 GHz et GPU Adreno 610. Son DSP Hexagon 683 permet une accélération matérielle TensorFlow Lite et son ISP Spectra 340T est capable de gérer jusqu'à 3 capteurs photo simultanément et un module 48 megapixels, avec une gestion des paramètres par intelligence artificielle.

Le SoC Snapdragon 662 est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5 et propose un modem 4G Snapdragon X11 avec débits descendants jusqu'à 390 Mbps.

Snapdragon 460

Pour les smartphones d'entrée de gamme, le SoC Snapdragon 460 renouvelle la configuration en apportant de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes.

Et pour cause, une partie de sa configuration dérive du Snapdragon 662, en faisant la concession d'une partie CPU octocore à base de coeurs Kryo 240 en configuration 4 + 4 qui introduit pour la première fois sur la série Snapdragon 4 des coeurs performance.

On retrouve par ailleurs le GPU Adreno 610, le DSP Hexagon 683 et un ISP Spectra 340. Le modem 4G intégré est là aussi du type Snapdragon X11. Qualcomm promet ainsi un doublement des performances générales du SoC Snapdragon 460 par rapport à son prédécesseur.