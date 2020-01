OnePlus Concept One : une caméra invisible au programme !

Le Concept One de OnePlus reste encore un mystère mais un nouveau teaser promet déjà une "caméra invisible".

Cette année, la marque OnePlus aura quelque chose à présenter durant le salon CES 2020 de Las Vegas sous la forme d'un mystérieux Concept One toujours dans le domaine des smartphones.

Rien n'est encore connu sur ce projet mais la marque commence à lâcher quelques indices sur cet appareil mobile qui pourrait intéger des fonctionnalités novatrices que l'on trouverait ensuite en partie dans une future gamme.

Un nouveau teaser apporte un certain nombre d'informations. Le Concept One devrait ainsi disposer d'un affichage étiré sur les tranches, comme les derniers Oneplus 7 Pro / 7T Pro et compter toujours le slider de notification, régulièrement présent sur les smartphones de la marque.

Le #OnePlusConceptOne sera dévoilé au #CES2020, mais voici un premier aperçu de sa "caméra invisible" révolutionnaire et sa technologie de verre à couleur changeante. pic.twitter.com/V3hVWda7dW — OnePlus France (@oneplus_fr) January 3, 2020

Mais le Concept One devrait étonner avec une "caméra invisible" associée à une "technologie de verre à couleur changeante". Le teaser aide à se faire une meilleure idée de cette nouveauté en montrant le dos en verre du smartphone dont la partie au-dessus du logo semble pouvoir s'éclaircir pour révéler trois capteurs photo et un flash.

A défaut d'en promettre une commercialisation rapide, le Concept One devrait donc faire le plein de techniques nouvelles donnant une direction sur ce qui trame dans les labos de R&D.