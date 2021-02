OnePlus veut faire disparaitre encoches et poinçons de ses smartphones avec une astuce étonnante

Comme nombre de fabricants OnePlus cherche actuellement à faire disparaitre encoches et poinçons dédiés aux capteurs photo frontaux sur ses appareils. Et la marque pourrait avoir trouvé une astuce originale.

OnePlus pourrait en finir avec les encoches et les poinçons dans les écrans de ses smartphones, pour autant la marque n'envisage pas encore de basculer le capteur photo frontal sous la dalle d'affichage.

Si certains fabricants misent sur l'intégration du capteur selfies sous l'écran avec des résultats qui sont pour l'instant assez mitigés, OnePlus envisage une solution plus simple : réduire la taille du capteur et l'intégrer dans la bordure supérieure.

La marque a déposé un brevet qui présente le système en question. On y voit un écran borderless incurvé sur les 4 tranches avec un capteur logé sur une nappe et de taille très réduite qui vient se loger pile dans l'angle, au-dessus de la zone de l'écran, se rendant ainsi quasiment invisible.

Le fait que la bordure supérieure soit très fine et incurvée suffirait à donner l'illusion qu'il n'y a rien, et la finesse du capteur lui permettrait de s'y installer sans être clairement visible.

La solution serait plus efficace que les capteurs sous l'écran, moins complexe et onéreuse que les caméras pop-up, et moins couteuse également que les écrans OLED poinçonnés.