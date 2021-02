OnePlus 9 et 9 Pro : même capacité batterie et charge rapide 65W

Le leaker Max Jambor fait encore des révélations autour de la future série OnePlus 9, cette fois orientées vers la batterie et son chargeur.

Les smartphones OnePlus 9 et 9 Pro devraient être présentés tôt cette année, dès le mois de mars, et ils prolongeront la série des OnePlus 8 / 8 Pro et du OnePlus 8T de 2020.

Plusieurs détails des caractéristiques ainsi que le design ont déjà commencé à émerger sur le Web et le leaker Max Jambor donne de nouvelles précisions sur la partie batterie.

Il indique ainsi que les deux smartphones seront dotés d'une même batterie de capacité 4500 mAh (composée en réalité de deux batteries distinctes pour accélérer la charge sans surchauffe).

Il souligne également que les deux modèles seront bien livrés avec leur chargeur, de capacité de charge non spécifiée mais qui devraient reprendre à leur compte la charge rapide 65W initiée avec le OnePlus 8T. On évoque également le retour de la charge sans fil, absente du 8T, dans une version plus puissante de 30W (le même leaker évoquait même du 45W pour le OnePlus 9 Pro dans une précédente fuite).

OnePlus ne suivrait donc pas la tendance des smartphones livrés sans chargeur initiée par plusieurs grands fabricants, Apple et ses iPhone 12 en tête.

Les deux smartphones embarqueront un SoC Snapdragon 888 avec sans doute 8 ou 12 Go de RAM et disposeront d'un triple capteur photo à l'arrière avec deux gros modules de 48 megapixels.