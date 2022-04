OnePlus Fold : vers un cousin proche du Oppo Find N ?

Alors que de plus en plus de fabricants proposent un premier smartphone avec affichage repliable, la marque OnePlus pourrait à son tour se lancer sur ce segment prochainement.

Et selon les premières informations, le OnePlus Fold (dénomination temporaire) serait très proche du modèle Oppo Find N lancé en Chine il y a peu. Oppo et OnePlus se partageant les designs matériels pour un certain nombre de smartphones, la chose ne sera pas très étonnante.

Oppo Find N (MWC 2022)

Et ce serait plutôt une bonne nouvelle. Notre prise en main de l'Oppo Find N durant le salon MWC 2022 de Barcelone a été pluôt concluante avec un appareil compact doté d'un affichage souple repliable sans pliure et pouvant se bloquer en position intermédiaire pour se transformer en mini-PC d'appoint.

Le site Pricebaba indique toutefois ne pas connaître la date de lancement du futur smartphone ni son prix. Si l'Oppo Find N reste réservé à la Chine, la version de OnePlus pourrait connaître un destin international, avec ses propres personnalisations.