Oppo Find N : le smartphone avec écran pliable sans pliure et compact

La marque Oppo a fait son entrée sur le marché des smartphones dotés d'un affichage repliable en décembre 2021 avec l'introduction du modèle Oppo Find N qui mise sur son format compact et pratique pour se distinguer.

Présent sur le salon MWC 2022, nous avons pu le prendre en main et voir de plus près à quoi il ressemble. La première impression est celle d'un smartphone plutôt compact. Avec son affichage de 7,1 pouces déplié, il est moins imposant que la plupart des smartphones similaires du marché.

L'autre élément particulier est qu'il ne présente aucune pliure au centre de l'affichage grâce à l'utilisant d'une charnière qui incurve l'écran sans provoquer de cassure au fil des pliages.

C'est aussi une façon de le préserver au fil du temps. La construction semble assez solide et la charnière est protégée des infiltrations de poussière mais cela laisse une certaine épaisseur une fois le smartphone refermé.

L'aspect compact assure une bonne prise en main de l'Oppo Find N et crée un format peu encombrant et plutôt agréable à utiliser. La possibilité de replier le smartphone selon différents angles (technologie FlexForm) peut aussi être un atout pour ne pas brider les usages et révéler son potentiel.

L'Oppo Find N embarque un SoC Snapdragon 888 et la puce dédiée MariSilicon X qui renforce les capacités de traitement d'image. Le bloc photo à l'arrière du smartphone est fusionné dans la coque, à l'image du modèle Oppo Find X5 Pro.

Pour la batterie de 4500 mAh de l'Oppo Find N, Oppo ne propose qu'une charge 33W. La marque ne dit encore rien sur une commercialisation ailleurs qu'en Chine.