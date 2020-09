OnePlus : vers une montre connectée à écran rond

Pas question pour OnePlus de risquer de trop s'inspirer de l'Apple Watch pour sa première montre connectée : selon les rumeurs, la marque prépare une montre intelligente dotée d'un écran circulaire.

Selon des fuites, OnePlus prépare bel et bien une smartwatch qui, pour une fois, ne sera pas une déclinaison de ce que propose déjà Oppo. OnePlus souhaite ainsi se démarquer à la fois de l'Apple Watch et de la concurrence qui s'en inspire un peu trop souvent, et adopter un design plus proche de l'horlogerie traditionnelle et des initiatives de Huawei et Samsung avec un écran rond.

La montre devrait adopter WearOS et miser sur le suivi d'activité physique en plus de se présenter comme un assistant personnel. Elle devrait embarquer le Soc Snapdragon Wear 4100 ainsi qu'un écran OLED.

Reste à savoir quand OnePlus officialisera son produit et à quel prix il sera commercialisé.