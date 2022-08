Un appel manqué ? Ne loupez pas ce bon plan sur le smartphone OnePlus Nord 2 5G, mais aussi ...

Voici notre sélection du jour avec en tête d'affiche le smartphone OnePlus Nord 2 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Ce bon plan est accompagné de smartphones, PC portables, casques, TV...

Mettons en avant le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go qui profite d'une bonne réduction sur Amazon.

Il bénéficie d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Dans l'écran, nous notons la présence d'un capteur à selfies qui propose une définition de 32 mégapixels. Le mobile est propulsé par le SoC Dimensity 1200-AI avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone est doté de la technologie Wi-Fi et du Bluetooth 5.2.

Pour la photo, le smartphone intègre trois capteurs à l’arrière, dont un de 50 MP en objectif principal et de deux autres de 8 MP et 2 MP. Pour finir, le OnePlus Nord 2 5G est pourvu d’une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go est au prix de 299 € au lieu de 399 € sur Amazon.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Smartphone

PC portable

Accessoire PC

Casque

Souris

TV

Montre connectée

Divers



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les jours Lenovo sur Amazon avec des offres exceptionnelles ou encore l'implosion des prix sur deux vélos électriques, puissants et rétros avec jusqu'à -781 € de réduction !