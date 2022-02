OnePlus Nord CE 2 5G : le smartphone annoncé le 17 février

Le fabricant OnePlus s'apprête à renouveler sa gamme Nord de smartphones de milieu de gamme et parmi les différents modèles supposés, c'est le OnePlus Nord CE 2 5G qui devrait être le premier à se dévoiler.

C'est finalement le 17 février prochain que sera présenté le nouveau modèle qui doit de nouveau offrir "l'essentiel" de l'expérience Nord avec son CE pour Core Edition, toujours avec l'appui de la surcouche OxygenOS.

Selon les quelques fuites, on peut s'attendre à un affichage 6,4 pouces AMOLED FHD+ et un possible rafraîchissement d'écran de 90 Hz ainsi qu'au passage à un SoC Dimensity 900 de MediaTek avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible par carte mémoire.

Rendu supposé du OnePlus CE 2 5G (credit : Yogesh Brar)

Le OnePlus Nord CE 2 5G devrait conserver la prise jack 3,5 mm pour casque standard et l'on anticipe un passage à une charge rapide filaire de 65W pour sa batterie de 4500 mAh.

Si la logique est respectée, il devrait se situer dans une fourchette de 300 à 350 € au lancement, laissant de la place au-dessus pour un futur OnePlus Nord 2T lui aussi déjà évoqué mais qui reste à confirmer.