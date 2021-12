OnePlus Nord 2 CE : la bascule vers un SoC Dimensity 900

Le successeur du OnePlus Nord CE commence à faire parler de lui et pourrait arriver assez vite sur le marché.

Cette année, OnePlus a introduit un modèle OnePlus Nord CE positionné en milieu de gamme mais un cran en-dessous du OnePlus Nord 2, avec l'ambition de se concentrer sur les "fondamentaux" pour tenir un tarif abordable.

Il pourrait bientôt avoir un successeur avec le OnePlus Ivan, un modèle qui pourrait donner lieu à un OnePlus Nord 2 CE et dont les caractéristiques commencent à se dévoiler.

Le site 91Mobiles évoque un smartphone doté d'un affichage 6,4 pouces AMOLED 90 Hz qui proposerait cette fois un SoC Dimensity 900 avec 6 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

OnePlus Nord CE 5G

Compatible 5G, il profiterait d'un capteur photo principal 64 megapixels accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur macro 2 megapixels, ce qui serait donc similaire au Nord CE.

Tout en conservant une batterie de 4500 mAh, ce OnePlus Nord 2 CE passerait à une charge rapide 65W au lieu des 30W du modèle original. Le tout fonctionnerait sous Android 12 avec surcouche OxygenOS 12.

Il se murmure que ce modèle serait lancé dès le début de l'année prochaine en Inde, vers fin janvier ou en février, pour des tarifs équivalant à environ 280 € à 330 €.