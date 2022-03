OnePlus casse les prix de ses smartphones : OnePlus Nord 2 à -100€ avec des écouteurs offerts, OnePlus 9 Pro..

Sur le site de la Fnac et de Darty, le smartphone OnePlus Nord 2 12+256 Go bénéficie de 100 € de réduction accompagnée des écouteurs Buds Z édition Steven Harrington offerts.

Pour rappel, le smartphone OnePlus Nord 2 5G 12+256 Go est équipé d'un écran AMOLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Dimensity 1200-AI avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone profite du Wi-Fi et du Bluetooth 5.2.

Au niveau de la photo, le mobile est agrémenté de trois capteurs à l’arrière, de 50 MP en objectif principal, 8 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire de bons selfies, le capteur avant affiche une définition de 32 mégapixels. Pour finir, le mobile dispose d’une batterie de capacité 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Sur le site de la Fnac, le smartphone OnePlus Nord 2 5G 12+256 Go est au prix de 399 € au lieu de 499 € avec les écouteurs Buds Z édition Steven Harrington offerts et avec l'ODR de 50 €. A noter que Darty propose le même tarif.



D'autres bons plans sont également disponibles directement sur le site officiel de OnePlus :

