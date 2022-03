4 vélos électriques pliables de la marque Engwe à prix CASSÉS

Vous cherchez un vélo puissant et pliable pour l'emmener partout? Nous vous proposons 4 modèles avec le Engwe C20 Pro, Engwe C20, Engwe EP-2 Pro et Engwe ENGINE Pro

Commençons avec le vélo électrique Engwe C20 Pro qui profite d'une belle réduction chez BuyBestGear.

Il embarque un moteur de 250 W qui offre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa structure en aluminium pliable est capable de supporter une charge de 150 kg. Nous notons à l'avant la présence d'une fourche à ressort pour rouler confortablement. De plus, il est doté d'un dérailleur Shimano 7. Vous profitez aussi de deux pneus 20 x 3" tout-terrain anticrevaison, d'une lumière LED et d'un feu arrière intégré. Pour finir, le vélo est doté d'une batterie de 19,2 Ah qui offre 150 km en mode assisté et 80 km en mode électrique total. L'accumulateur aura besoin de 6 heures pour se recharger.

Le vélo électrique Engwe C20 Pro est au prix de 881,99 € avec le code BBGNEW et la livraison gratuite.



Continuons avec le modèle non pro, le vélo électrique Engwe C20 qui bénéficie aussi d'un prix réduit.

Comparé au modèle précédent, il possède des roues un peu moins épaisses (20 x 2,4") et une plus petite batterie de 10,2 Ah qui offre tout de même une autonomie de 40 km en full électrique et 80 km en mode assisté. Il possède un petit écran LED qui indique le niveau de batterie et le mode d'utilisation du vélo. Et pour finir, comme dans le modèle précédent, il est doté d"un double frein à disque avant et arrière.

Sur BuyBestGear, le vélo électrique Engwe C20 est au prix de 685,99 € avec le code BBNEW et la livraison gratuite.



Passons ensuite au vélo électrique Engwe EP-2 Pro qui est de type fat bike. Ce dernier profite aussi d'une belle réduction.

De type fat bike, il intègre de larges roues de 20" x 4" avec des jantes bâtons, dotées de freins à disque. Le vélo pliable est capable de supporter une personne de 150 kg, le tout, pour un poids de 32 kg,. Il est équipé d’un dérailleur Shimano avec 7 vitesses et un compteur central pourvu de 5 boutons. Son moteur de 750 W permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 45 km/h. L’EP-2 Pro intègre une batterie amovible de 12,8 Ah vous faisant bénéficier d'une autonomie de 120 km en mode assistance électrique ou de 60 km en mode électrique pur. 6 heures seront nécessaires pour le recharger.

Le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est au prix réduit de 901 € avec le coupon BBGNEW et la livraison gratuite depuis l'Europe depuis le site BuyBestGear.



Finissons avec le vélo électrique Engwe ENGINE Pro 2022 qui profite comme les autres vélos d'une bonne réduction.

Très similaire au vélo précédent, mais il est doté d'un dérailleur Shimano 8 vitesses. Il profite aussi d'un écran LCD couleur avec un régulateur de vitesse et ses roues sont dotées d'amortisseurs hydrauliques. Il intègre également un moteur de 750 W qui permet de rectifier automatiquement la consommation de batterie d'une capacité de 16 000 mAh. Sa structure en aluminium permet de supporter une personne de 150 kg et il affiche un poids de 68 kg.

Le vélo électrique Engwe ENGINE Pro est au prix de 1303 € avec le code BBGNEW et un envoi gratuit.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme notre grosse sélection du jour avec le clavier Logitech G915 Lightspeed accompagné de casques, écouteurs, clavier mais aussi le Logitech G512, la Ender-3 V2, le HyperX Cloud II, le disque WD 18 To et la ASUS TUF Gaming M3 à petit prix.