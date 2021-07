OnePlus Nord 2: la fiche technique en fuite

Il sera officialisé dans quelques jours et pourtant le OnePlus Nord 2 n'a plus beaucoup de secrets : sa fiche technique est pratiquement connue.

Le OnePlus Nord 2 sera présenté par la marque le 22 juillet prochain, mais dans les faits, on en sait déjà énormément du terminal

Une nouvelle fuite vient ainsi confirmer de précédentes informations tout en comblant les manques du côté de la fiche technique.

Le OnePlus Nord 2 sera ainsi bel et bien le premier terminal de OnePlus à intégrer un SoC MediaTek, le Dimensity 1200. Il se déclinera en plusieurs configurations, 8Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage.

Sa batterie affichera une capacité de 4500 mAh et sera compatible avec la charge rapide filaire 65 W mais aucune technologie de recharge sans fil.

L'écran sera de type AMOLED en 6,43 pouces avec une définition Full HD+, la gestion du HDR10+ ainsi qu'un taux de rafraichissement variable jusqu'à 90 Hz.

La partie photo sera confiée à 3 capteurs : un module principal Sony IMX766 de 50 millions de pixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP. En façade, on retrouvera un capteur Sony IMX616 de 32 MP logé dans un poinçon.

Le OnePlus Nord 2 sera décliné en deux coloris : gris et bleu ainsi qu'une édition spéciale verte en cuir végétal.