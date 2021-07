OnePlus Nord 2 5G : le smartphone avec puce Dimensity 1200-AI dévoilé le 22 juillet

La gamme de smartphones de milieu de gamme Nord, lancée en 2020 avec le OnePlus Nord en chef de file, a plutôt bien fonctionné et OnePlus renouvelle logiquement son offre cette année.

Cela a commencé avec le OnePlus Nord CE 5G lancé fin juin (et le OnePlus Nord N200 réservé aux Etats-Unis) et cela va se poursuivre avec le OnePlus Nord 2 pour lequel le teasing a commencé. Le nouveau modèle aura la particularité d'opter pour la première fois pour un SoC de MediaTek dans une version personnalisée avec le Dimensity 1200-AI apportant compatibilité 5G et performances en intelligence artificielle désormais saupoudrée dans de nombreuses fonctionnalités.

Si le Nord CE se concentre sur l'essentiel, le OnePlus Nord 2 sera le successeur direct du OnePlus Nord et présentera donc plusieurs améliorations par rapport à ce dernier, "du bloc photo aux performances en passant par la vitesse de charge", selon les termes de Pete Lau, CEO de OnePlus.

En attendant d'en savoir plus et de confirmer ou non les caractéristiques déjà en fuite, il dévoile la date officielle du lancement du OnePlus Nord 2 5G : ce sera le 22 juillet à 16 h avec un focus sur les marchés européens et indien. Un site est déjà en place avec la possibilité de gagner des cadeaux par tirage au sort.