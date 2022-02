OnePlus Nord CE 2 Lite : encore un autre smartphone de milieu de gamme ?

A peine les rumeurs des smartphones OnePlus Nord 2T et OnePlus Nord CE 2 5G digérées, voici venir celle du OnePlus Nord 2 CE Lite 5G qui viendrait compléter la série en descendant un peu en gamme.

Selon le leaker OnLeaks, le smartphone devrait être lancé d'abord en Inde et il proposera une configuration avec un afffichage 6,59 pouces FHD+ qui pourrait offrir une dalle AMOLED (à confirmer) et qui serait doté du SoC Snapdragon 695 de Qualcomm, avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

OnePlus Nord CE 5G

Cette puce offre une expérience de milieu de gamme avec l'atout d'une compatibilité 5G. On trouverait également une grande batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G embarquera un bloc photo de trois capteurs avec un module grand angle de 64 megapixels et deux capteurs 2 megapixels, tandis que le module photo avant sera de 16 megapixels.

Prix et date de lancement ne sont pas encore connus et OnePlus semble vouloir étendre sa gamme Nord sur l'ensemble du segment de milieu de gamme par petites touches, au risque d'avoir trop de modèles à gérer avec peu de différenciation entre eux.