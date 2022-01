OnePlus Nord CE 2 5G : le smartphone lancé le 11 février ?

La série de smartphones de milieu de gamme OnePlus Nord devrait s'étoffer d'ici quelques semaines avec l'arrivée du OnePlus Nord CE 2 5G dont le design et une partie des caractéristiques ont déjà fuité ces derniers mois.

Le OnePlus Nord CE 5G (testé ici-même) a été lancé en juin 2021 et veut proposer "l'essentiel" de l'expérience Nord sans les fioritures pour conserver un tarif attractif. Son successeur va suivre la même tendance en utilisant cette fois un SoC de MediaTek.

Le leaker Max Jambor précise la date de lancement du smartphone en indiquant sur Twitter la date du 11 février, ce qui est là encore en avance de plusieurs mois par rapport à son calendrier habituel.

Le OnePlus Nord CE 2 5G devrait toujours intégrer un affichage 6,4 pouces AMOLED FHD+ et 90 Hz, avec un poinçon en angle pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

La nouveauté viendra de la présence du SoC Dimensity 900 (au lieu du Snapdragon 750G du modèle initial) avec modem 5G intégré (bandes sub-6 GHz uniquement) et une configuration mémoire allant de 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Par rapport à son prédécesseur, la charge rapide filaire passera à 65W (charge complète en une vingtaine de minutes) pour sa batterie de 4500 mAh.

Les rendus ont déjà révélé la présence d'un bloc photo rectangulaire à l'arrière, avec trois modules : un capteur grand angle 64 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels.

Le OnePlus Nord CE 2 5G devrait en principe être lancé avec Android 12 à bord et la surcouche OxygenOS 12.