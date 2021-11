OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition : le smartphone en édition limitée se dévoile

Le OnePlus Nord 2 s'offre une version spéciale Pac-Man avec une coque spécifique et une version 12 / 256 Go.

Le smartphone OnePlus Nord 2 offre de solides arguments en milieu de gamme grâce à une fiche technique attractive et un SoC Dimensity 1200-AI personnalisé pour mettre en avant des capacités d'intelligence artificielle.

La marque en propose une version très spéciale avec le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition qui s'offre une coque unique constitué d'une double couche. La face supérieure reprend les éléments de l'univers Pac-Man et ses Pac-gommes tandios que la couche inférieure reprend le style des labyrinthes du célèbre jeu vidéo avec une finition phosphorescente.

Le slider de notification prend pour sa part la couleur bleue des fantômes à croquer du jeu. Le packaging comprend également un support de téléphone à monter soi-même, avec les personnages et éléments du jeu, au design inspirés des escaliers infinis de Penrose.

Pour le reste, le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition reprend la fiche technique du modèle standard avec l'affichage Fluid AMOLED 90 Hz, le SoC Dimensity 1200-IA, accompagné ici de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le bloc photo avec trois modules dont le principal est de 50 megapixels.

La batterie de 4500 mAh profite toujours de la Warp Charge 65 offrant une charge complète en 30 minutes et le tout fonctionne avec la surcouche OxygenOS 11.3.

Le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition 12 / 256 Go sera disponible sur le site OnePlus.com à partir du 16 novembre à 12 heures au prix de 529 €.