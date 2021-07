Test du OnePlus Nord 2 : le flagship killer en milieu de gamme

Le retour du flagship killer

L’année 2020 a été charnière pour OnePlus avec les prémices d’un rapprochement officiel avec Oppo et le lancement d’une série de smartphones Nord orientée vers le milieu de gamme.

Le OnePlus Nord que nous avions testé en a été le chef de file, proposant une belle expérience avec une fiche technique correcte tout en laissant les plus grands raffinements à la série OnePlus 9 / Oneplus 9 Pro visant désormais le segment premium.

Proposé entre 400 et 500 € selon la configuration, avec une compatibilité 5G, un écran OLED et la surcouche OxygenOS, il s’est révélé une bonne surprise et une bonne introduction à l’univers OnePlus.

Un an plus tard, le fabricant poursuit l’expérimentation et, après un OnePlus Nord CE 5G intermédiaire, il dévoile le OnePlus Nord 2, successeur direct du modèle initial, avec les mêmes ambitions que précédemment de fournir un smartphone polyvalent et équilibré à un tarif raisonnable.

Avec son design rappelant celui du OnePlus 9 mais aussi l’intégration pour la première fois d’un SoC Dimensity 1200-AI de MediaTek customisé pour renforcer la partie intelligence artificielle, le OnePlus Nord 2 revendique un style plus affirmé que son prédécesseur.

Dans la boîte, on trouvera une coque de protection, des écouteurs et un adaptateur assurant une charge rapide de 65W, qui constitue là aussi une nouveauté pour la gamme.





Caractéristiques du OnePlus Nord 2

8,25 mm d'épaisseur pour 189 g

Android 11 avec surcouche OxygenOS 11

Affichage 6,43 pouces Fluid AMOLED FHD+ / 90 Hz / ratio 20:9

SoC Dimensity 1200-AI MediaTek octocore et 5G

6 / 8 / 12 Go RAM LPDDR4x et 128 à 256 Go stockage en UFS 3.1

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 32 megapixels (poinçon)

Triple capteur photo arrière :

- Principal Sony IMX766 50 MP / OIS / 6P et F/1,8

- Ultra grand angle 8 MP F/2,25 avec EIS et angle de vision 119,7 degrés

- Monochrome 2 MP

Enregistrement vidéo jusqu'à 4K 30 fps / Slow Motion / Time Lapse

WiFi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS (et Glonass / Galilo / Beidou)

Batterie 4500 mAh dual cell avec charge filaire Warp Charge 65 de 65W

Connectique USB-C et chariot Dual SIM

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- OnePlus Nord 2 8 / 128 : 399 €

- OnePlus Nord 2 12 / 256 : 499 €

Le OnePlus Nord 2 est en précommande à partir du 22 juillet 17 heures jusqu'au 27 juillet avec des écouteurs OnePlus Buds Z offerts chez Fnac, Darty, Orange et Sosh.

Il est également proposé en précommande sur le site officiel de OnePlus avec un Kit Stadia Première Edition offert.

OnePlus organise par ailleurs un événement pour la communauté OnePlus France vendredi 23 juillet à 18 heures à Paris pour découvrir le nouveau smartphone, avec livestream depuis le compte Instagram de OnePlus.

Un design efficace

En matière de design, le smartphone OnePlus Nord 2 emprunte beaucoup à son grand frère OnePlus 9. On retrouve un affichage plan OLED de 6,43 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz (fixe et pouvant être ramené à 60 Hz pour préserver l’autonomie) à bordures fines et marqué d’un unique poinçon pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

L’interface comprend toujours de nombreux réglages pour adapter finement la qualité l’affichage, l’intensité des couleurs et ajoute, grâce au nouveau processeur, des modes d’optimisation spécifique pour l’affichage grâce à l’intelligence artificielle, pour un meilleur rendu de la netteté d’image en vidéo et l’optimisation de la colorimétrie.

La qualité est toujours au rendez-vous, avec un affichage lisible en plein soleil comme en obscurité grâce à de généreux réglages de luminosité.

Slider de notification et un bloc photo qui dépasse sensiblement

Avec 189 g et 8,25 mm d’épaisseur, ainsi qu’un ratio d’écran 20:9, le OnePlus Nord 2 est plutôt costaud, mais conserve un bon équilibre en main. Les tranches comportent sans surprise le bouton d’alimentation, les touches de contrôle du volume et le slider de notification, que le Nord CE a perdu.

A la base, on trouvera le port USB-C entouré d’une grille de haut-parleur et du chariot double SIM, toujours sans possibilité d’ajouter une carte mémoire. Hormis les trous des micros et une très fine ligne de haut-parleur au-dessus de l’écran, le smartphone ne propose pas d’autres ornementations. Et donc pas de prise casque 3,5 mm, alors qu'elle est présente sur le Nord CE.

Dos du OnePlus Nord 2

Dos du OnePlus 9

A l’arrière, un grand bloc photo avec deux gros modules et un troisième plus petit débordent légèrement d’une coque proposée dans cette version de test dans un gris mat qui a l’avantage de ne pas laisser de traces de doigts et lui donne une certaine élégance.

La texture de la coque est assez particulière, un peu comme si l’on touchait un savon sec, et très différente du contact froid d’une coque en verre. Cela n’est pas désagréable et cela donne presque une identité tactile au smartphone.

Sans révolutionner le genre, le OnePlus Nord 2 propose une personnalité un peu plus affirmée que le Nord initial et tend à rapprocher son design de celui des OnePlus 9 positionnés plus haut en gamme.

SoC Dimensity 1200-AI et OxygenOS 11

Habitué des SoC Snapdragon de Qualcomm, le fabricant OnePlus fait cette fois le choix d’une puce fournie par MediaTek pour son Nord 2. Il s’agit du SoC Dimensity 1200 constitutif du haut de gamme chez le concepteur de puces taiwanais, mais dans une version spécifique obtenue grâce au service de personnalisation DORA (Dimensity Open Resource Architecture).

OnePlus a choisi de mettre l’accent sur le renforcement des capacités d’intelligence artificielle et lui a donc donné pour dénomination Dimensity 1200-AI. De quoi lui assurer un certain nombre de fonctionnalités épaulées par l’intelligence artificielle que l’on ne retrouvera pas sur d’autres smartphones équipés du Dimensity 1200 standard.

Ces optimisations concernent trois compartiments en particulier : affichage, photo et gaming. L'écran profite ainsi de modes AI Color Boost améliorant la colorimétrie et AI Resolution Boost améliorant la qualité des vidéos de services comme Youtube, Instagram, Snapchat...

La partie photo profitera du mode AI Photo Enhancement avec la reconnaissance de 22 types de scènes aux réglages pré-configurés tandis que l'intelligence artificielle sera mise à profit dans les sessions gaming pour adapter au mieux les performances du SoC et réduire la latence réseau, limitant les chutes de framerates.

Par rapport au Snapdragon 765 du Nord et même au Snapdragon 750 du Nord CE, le SoC Dimensity 1200-AI se montre significativement supérieur avec pour la partie CPU des résultats fournis par Geekbench de 827 points en test single core et de 2729 points en test multicore, ou encore de 602 608 points sur AnTuTu.

On constate un large saut de performances par rapport au Nord, principalement sur la partie graphique. OnePlus annonce ainsi des performances 125% supérieures à celles du modèle précédent.

A tire de comparaison, le Nord (Snapdragon 765) affiche 608 / 1918 points sur Geekbench et 331 413 points sur AnTuTu. Le Dimensity 1200-AI confirme ainsi un positionnement plus haut de gamme, supérieur à celui des Snapdragon 700 utilisés jusque là.

Scores du OnePlus Nord 2 sur les benchmarks d'IA

Le OnePlus Nord 2 est réactif et peut répondre sans sourciller à la majorité des sollicitations du quotidien. Sans dépasser les séries au-dessus de lui, il offre une belle réactivité et peut faire tourner la majorité des jeux en bonne qualité.

L’interface OxygenOS 11 est fidèle à elle-même avec ses multiples possibilités de personnalisation et ses modes (jeux, Zen, lecture) apportant un confort supplémentaire.

La surcouche reste épurée, avec peu d’applications pré-installées, et répond au doigt et à l’oeil. OnePlus promet toujours un suivi avec 2 mises à jour d'Android et 3 ans de correctifs sur la gamme Nord.

Pour son smartphone Nord 2, OnePlus a fait le choix de proposer une batterie de 4500 mAh, un peu plus imposante que celle du Nord (4115 mAh) et surtout compatible avec la charge rapide filaire 65W.

On retrouve ici la technologie de batterie à deux cellules et une partie des composants de charge placés dans l’adaptateur pour assurer à la fois une charge rapide et sans surchauffe, afin de préserver les qualités de la batterie dans le temps.

Le smartphone offre ainsi une belle autonomie d’une journée et demie avec toutes les connectivités sans fil activées.

Du côté des connectivités, le OnePlus Nord 2 propose du WiFi 6 (802.11ax) et du Bluetooth 5.2 avec support des codecs audio haute fidélité, ainsi que du NFC et du GPS / Glonass / Galileo / Beidou / NavIC, et assure une compatibilité 5G avec notamment le support de la bande N78 (3,5 GHz) et N28 (700 MHz), assurant un bon fonctionnement chez tous les opérateurs mobiles français.

A noter que le smartphone permet aussi, selon les opérateurs, de dériver les appels mobiles sur réseau WiFi lorsque la qualité du signal cellulaire devient trop faible (en intérieur, notamment).

Le triple capteur photo

Avec la série OnePlus 9, le fabricant a initié un partenariat avec Hasselblad, apportant des optimisations logicielles pour la calibration des couleurs et la patte du spécialiste de la photo.

Le OnePlus Nord 2 n'entre pas dans le cadre de ce programme, mais cela ne l'empêche pas d'exploiter un bloc photo de qualité et là aussi avec un module principal hérité du Oneplus 9.

Le smartphone comprend un large bloc à l'arrière comprenant trois capteurs photo. Le module principal est un capteur Sony IMX766 de 50 megapixels, que l'on trouve déjà dans la configuration du OnePlus 9, mais avec ici une lentille 6P au lieu de 7P.

Il offre une ouverture f/1,88 pour capter suffisamment de lumière en faible luminosité et présente une stabilisation OIS.

Ce module est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 megapixels (f/2,25) avec stabilisation EIS et angle de vision de 119,7 degrés. On trouvera enfin un module monochrome de 2 megapixels pour enrichir les images en détails fins.

OnePlus Nord 2 : photo standard

OnePlus Nord 2 : ultra grand angle

OnePlus Nord 2 : zoom

On le voit, OnePlus fait de nouveau le choix d'un capteur principal performant qui va jouer un peu tous les rôles. Le Nord 2 propose un zoom jusqu'à x10, mais qui ne sera pertinent qu'en x2 à x3, même si OnePlus propose dans l'interface de l'application photo jusqu'à x5, mais avec des effets de lissage juste propres pour capter un détail.

Le rendu est agréable avec une belle luminosité et permet de prendre des clichés bien équilibrés et colorés, sans saturation excessive. On pourra choisir d'activer ou non l'intelligence artificielle et l'on retrouve un mode Pro pour les amateurs de réglages affinés.

En basse luminosité, le smartphone se défend assez bien aussi en permettant de capturer beaucoup de détails. Les photos au coucher du soleil avec une luminosité résiduelle offrent ainsi un rendu de qualité qui sera plus compliqué à obtenir en photo de nuit sans une source lumineuse à proximité.

Une photo de concert nocturne conservera ainsi des détails assez riches restant exploitables à zoom modéré.

De son côté, l'ultra grand angle restera surtout efficace avec une bonne lumière et le sujet devra être bien cadré si l'on veut éviter les déformations à la marge de l'image. Avec deux capteurs photo épaulés par un petit module monochrome, les scénarios d'usage seront moins larges qu'avec des capteurs dédiés.

(sur scène : Bojan Z Trio)

La plage de zoom exploitable reste ainsi limitée et les tentatives de capture macro seront un peu aléatoires, à moins d'utiliser le mode Pro. Mais pour un usage photo au quotidien, le OnePlus Nord 2 offre une expérience plutôt aboutie.

Le smartphone est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps et propose slow motion et Time Lapse, avec édition vidéo directe.

A l'avant, OnePlus a fait le choix d'un capteur photo simple 32 megapixels au lieu du double module du Nord initial pour des selfies et selfies de groupe avec reconnaissance de visages.

Le résultat est de bonne qualité avec un visage bien exposé même dans des conditions de luminosité adverses et très contrastées (photo en intérieur avec forte luminosité d'une fenêtre, par exemple). OnePlus s'applique à essayer de préserver la teinte de la peau, exercice compliqué, mais qui évitera de donner des couleurs de peau fantaisistes et maladives.

Conclusion

Si le OnePlus Nord CE constitue une entrée en matière, le OnePlus Nord 2 symbolise le plat de résistance de la gamme cette année. Et il faut avouer que beaucoup de choses ont évolué.

Le Nord 2 s'oriente beaucoup plus vers le design de ses grands frères de la gamme OnePlus 9, lui donnant une identité plus franche. La version testée ici propose un dos gris mat à la texture soyeuse très agréable au toucher, ajoutant à sa différenciation et qui ne laissera pas de traces de doigts.

L'écran AMOLED 90 Hz ne change pas par rapport à la version précédente et continue d'offrir de belles qualités d'affichage, optimisées par le nouveau SoC.

Le smartphone fait un grand saut qualitatif grâce au SoC Dimensity 1200-AI qui affiche de solides performances, supérieures à celles des Snapdragon 7 proposés sur les autres Nord.

La fluidité est au rendez-vous et les apports de l'IA viennent discrètement apporter leur soutien dans plusieurs aspects du smartphone, de la photo au rendu vidéo optimisé de certains services en ligne.

La partie photo se défend correctement grâce au capteur Sony IMX766 offrant une belle capture de lumière, mais le panel des usages restera standard, bien adapté au quotidien sans permettre d'excentricités.

On appréciera la présence d'une batterie 4500 mAh et surtout le passage à la charge rapide 65W. Non seulement le smartphone offre une bonne autonomie, mais il sera rapide à charger, moyennant un chargeur plutôt imposant.

Avec des tarifs de 399 € ou 499 € selon la configuration mémoire embarquée, le OnePlus Nord 2 semble bien parti pour poursuivre le succès de la série Nord et constituer un smartphone 5G de qualité à un tarif abordable, toujours avec la réactivité et la simplicité (mais riche en personnalisations) de la surcouche OxygenOS 11.

Prix de référence :

- OnePlus Nord 2 8 / 128 : 399 €

- OnePlus Nord 2 12 / 256 : 499 €

Le OnePlus Nord 2 est en précommande à partir du 22 juillet 17 heures jusqu'au 27 juillet avec des écouteurs OnePlus Buds Z offerts chez Fnac, Darty, Orange et Sosh.

Il est également proposé en précommande sur le site officiel de OnePlus avec un Kit Stadia Première Edition offert.