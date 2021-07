OnePlus Nord 2 : le retour du flagship killer

L'an dernier, le fabricant OnePlus a changé de stratégie en proposant une série de smartphones en milieu de gamme, en plus de ses modèles standard positionnés de plus en plus haut.

La gamme Nord a posé les bases d'une offre de smartphones dotés d'un bon rapport qualité / prix et assurant une compatibilité 5G. En permettant de découvrir la surcouche OxygenOS, elle constitue aussi une porte d'entrée plus accessible à l'univers de OnePlus.

Après un OnePlus Nord en 2020 qui offre toujours un bon compromis et un OnePlus Nord CE 5G lancé plus tôt dans l'année en se concentrant sur l'essentiel, voici donc venir le OnePlus Nord 2, plus ambitieux.

Le fabricant s'appuie toujours sur un affichage AMOLED 6,43 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz statique et au ratio 20:9, offrant une belle qualité renforcée par l'intégration d'un SoC Dimensity 1200-AI spécialement optimisé.

Cette puce est une première pour OnePlus, habitué depuis le début à équiper ses smartphones de SoC Snapdragon de Qualcomm, et elle a profité du service DORA (Dimensity Open Resource Architecture) pour pousser en avant les qualités de traitement en intelligence artificielle.

La puce a donc des qualités propres que l'on ne retrouvera pas forcément ailleurs, avec des améliorations apportées à trois niveaux principaux : l'affichage (optimisation de la colorimétrie et du rendu vidéo), la photo (pré-réglages et reconnaissance de scènes) et le gaming (adaptation du SoC pour éviter les écueils courants comme la chute de framerate).

Le SoC Dimensity 1200-AI apporte une belle augmentation des performances par rapport au Snapdragon 765G du Nord initial, notamment au niveau du GPU (+125% de performances annoncées).

Bloc photo en Sony IMX766, charge filaire 65W

Le OnePlus Nord 2 propose un capteur photo 32 megapixels à l'avant qui mettra en valeur les selfies et un bloc photo de trois capteurs à l'arrière. Le module principal est un Sony IMX766 de 50 megapixels avec ouverture f/1,88 et la bonne idée d'une stabilisation OIS.

Il s'accompagne d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur monochrome 2 megapixels pour un programme relativement polyvalent qui mise tout sur le capteur principal.

Autre bonne nouvelle, le OnePlus Nord propose une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire rapide Warp Charge 65 qui offrira donc comme les OnePlus 9 une charge de 65W.

Avec des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, du NFC et un modem 5G couvrant aussi la bande 700 MHz, le OnePlus Nord 2 offrira de quoi se relier au monde tout en pouvant faire des pauses grâce au mode Zen de la surcouche OxygenOS 11 reposant sur Android 11.

Le OnePlus Nord 2 est proposé en deux configurations mémoire :

OnePlus Nord 2 en 8 / 128 Go : 399 €

OnePlus Nord 2 en 12 / 256 Go : 499 €



Le OnePlus Nord 2 est en précommande à partir du 22 juillet 17 heures jusqu'au 27 juillet avec des écouteurs OnePlus Buds Z offerts chez Fnac, Darty, Orange et Sosh. Il est également proposé en précommande sur le site officiel de OnePlus avec un Kit Stadia Première Edition offert.

OnePlus propose une présentation à Paris pour la communauté OnePlus France qui se tiendra le vendredi 23 juillet à 18 heures pour découvrir le nouveau smartphone. Les billets peuvent être commandés ici.

Et pour savoir ce que vaut réellement le smartphone au quoditien, vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test du OnePlus Nord 2.