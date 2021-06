Test OnePlus Nord CE 5G : le bon mix en milieu de gamme ?

La gamme Nord a marqué l'entrée de OnePlus sur de nouveaux segments. Le OnePlus Nord CE s'amuse à mixer des éléments du Nord et du Nord N10 pour proposer un smartphone 5G avec écran OLED à un tarif raisonnable, et toujours avec l'interface OxygenOS. Peut-il trouver sa place dans une gamme déjà clairement étagée ?

Le retour à l'essentiel

Depuis 2020, la marque OnePlus a développé au-delà de ses modèles standards une gamme Nord positionnée en milieu et ouverture de gamme pour proposer l’expérience OxygenOS à de nouveaux publics et toucher une base plus large, d’autant plus que les prix des modèles de référence ont eu tendance à grimper en intégrant les dernières technologies mobiles.

Le OnePlus Nord que nous avons testé a constitué l’offre phare de cette nouvelle gamme en proposant un solide milieu de gamme avec écran OLED 90 Hz, SoC Snapdragon 765G avec compatibilité 5G et charge rapide 30W, mais aussi avec double capteur photo à l’avant et quadruple capteur à l’arrière avec module 48 megapixels, ultra grand angle, macro et capteur de profondeur.

Bien équilibré, le smartphone a constitué une bonne entrée en matière, suivie par la suite du OnePlus Nord N10 5G que nous avons également testé et du OnePlus Nord N100.

Après avoir dévoilé la série OnePlus 9, le fabricant s’apprête à renouveler la gamme Nord et commence avec un modèle un peu particulier : le OnePlus Nord CE 5G.

Le “ CE “ signifie Core Edition et le smartphone prend un positionnement particulier en constituant une variante légèrement allégée du OnePlus Nord initial...en attendant un OnePlus Nord 2.

La marque justifie cette variante par la volonté de proposer l’essentiel de l’expérience du Nord débarrassé d’un certain nombre de fonctions permettant de descendre en prix tout en conservant une compatibilité 5G.

Il s’agit donc de proposer ici un smartphone n’empilant pas les fonctionnalités mais proposant une expérience fluide et pratique à un prix abordable, avec le maintien d’un écran OLED 90 Hz, un SoC Snapdragon 7 de milieu de gamme et toujours la compatibilité 5G.

Caractéristiques

7,9 mm pour 170 g

Android 11 et surcouche OxygenOS 11

Affichage 6,43 pouces FHD+ Fluid AMOLED / 90 Hz / ratio 20:9

SoC Snapdragon 750G octocore / Adreno 619 / modem 5G Snapdragon X52

6 à 12 Go RAM / 128 ou 256 Go stockage (non extensible)

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 16 megapixels en poinçon

Triple capteur photo arrière :

- Principal : 64 megapixels f/1,79, 6P, EIS

- Ultra grand angle : 8 megapixels / 119 degrés, f/2,25, EIS

- capteur monochrome 2 megapixels f/2,4

Enregistrement vidéo 4K 30 fps / FHD 60 fps / Super Slow Motion 1080p 120 fps

WiFi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.1 avec support AptX / AptX HD / LDAC / AAC

Module NFC

Prise jack 3,5 mm

Batterie 4500 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T+ (30W)

USB-C et double chariot SIM (SIM / SIM)

Compatible 2G à 5G

Pour rappel, les prix de référence sont les suivants, avec leur disponibilité :

Le smartphone sera disponible à partir du 21 juin 2021 à 11 h et il est déjà possible de le précommander.

A noter qu'il est déjà possible de le trouver encore moins cher sur la boutique officielle de OnePlus sur AliExpress à 297 € au lieu de 329 € pour la version 8/128 Go et à 349 € au lieu de 399 € pour la version 12/256 Go avec une expédition gratuite depuis la Chine en moins de 3 semaines (il s'agit bien entendu de la version globale avec support du Français).

Un design connu

Le nouveau smartphone OnePlus Nord CE 5G emprunte beaucoup au Nord initial dans sa forme. On retrouve un affichage plan à bordures fines avec une dalle AMOLED FHD+ offrant un rafraîchissement de 90 Hz.

Ce dernier n’est pas modulable mais il reste possible de basculer en mode 60 Hz si l’autonomie est un critère important. L’affichage Fluid AMOLED est lumineux et coloré (avec support des espaces colorimétriques sRGB et DCi-P3) et conserve le ratio 20:9 qui en fait un long rectangle facile à prendre en main.

Là où on trouve deux capteurs pour les selfies sur le Nord, le Nord CE n’en propose qu’un seul logé dans un poinçon et avec le capteur standard 16 megapixels des OnePlus. Comme tous les smartphones de série Nord, ce modèle perd le slider de notification et l’on retrouve la disposition du bouton d’alimentation à droite et des touches de volume à gauche.

Contrairement au OnePlus Nord (et comme le Nord N10 5G), le OnePlus Nord CE possède une prise jack 3,5 mm positionnée sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C et d’une grille de haut-parleurs, tandis que le chariot SIM a été repositionné sur la tranche gauche.

Au dos, le bloc photo reprend la disposition avec alignement vertical du OnePlus Nord mais il comporte désormais trois capteurs au lieu de quatre. Le module principal est de 64 megapixels et s’accompagne d’un ultra grand angle 8 megapixels et d’un capteur pour récupérer les données de profondeur de 2 megapixels.

Pas de capteur macro dédié sur ce modèle tandis que le zoom se fera depuis le capteur principal. Le dos en verre abandonne le côté brillant pour un aspect dépoli qui limitera les traces de doigts.

Globalement, la prise en main est très bonne grâce à un smartphone fin (7,9 mm d’épaisseur) et avec une appréciable légèreté (170 g), renforcée par des tranches assez franches pour bien tenir l’appareil.

Performances et OxygenOS

Smartphone positionné en milieu de gamme, le OnePlus Nord profite d’un SoC Snapdragon 765G avec 5G intégrée. Pour le modèle Core Edition, le fabricant fait le choix d’un SoC Snapdragon 750G positionné légèrement plus bas mais plus récent, ce qui lui permet de profiter de coeurs Kryo 570 au lieu des Kryo 475.

Pour le reste, la fiche technique est très proche avec un GPU Adreno 619 (contre Adreno 620) et des DSP et ISP très proches. Cela donne un smartphone aux performances globalement assez similaires et avec le même modem 5G intégré Snapdragon X52.

On ne sera donc pas surpris de retrouver des valeurs proches dans les benchmarks, que ce soit avec Geekbench ou avec AnTuTu, et typiques de modèles de milieu de gamme.

Le OnePlus Nord CE 5G est ainsi à l’aise avec la majorité des applications et jeux tout en offrant une belle fluidité de l’interface, impression renforcée par le rafraîchissement 90 Hz (NB : le modèle fourni pour test est la version avec 12 Go de RAM).

Le smartphone est efficace pour toutes les tâches du quotidien et sa batterie de 4500 mAh, un peu plus grande que celle du Nord, permet une confortable autonomie d’une bonne journée et demie, plutôt appréciable.

La charge rapide Warp Charge 30T+ viendra apporter une vitesse de charge assez rapide, avec 70% de batterie chargée en 30 minutes. Le chargeur reste assez imposant mais cela permet une chauffe très modérée du smartphone en charge.

Le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’Android 11 et de la surcouche OxygenOS 11. Les mises à jour logicielles seront assurées pendant deux ans et les correctifs de sécurité durant trois ans. C’est moins que les flagships de la marque mais toujours mieux que bon nombre de modèles de milieu de gamme d’autres marques.

L’une des raisons d’être de la gamme Nord étant de faire découvrir l’univers OxygenOS, on retrouve l’efficacité et la fluidité de l’interface ainsi que bon nombre des services développés ces dernières années : Mode Zen pour se déconnecter ponctuellement, Mode lecture, Mode gaming pour optimiser le fonctionnement du smartphone…

De nombreux réglages et personnalisations peuvent être modifiés pour créer une expérience sur mesure. Peu d’applications sont pré-installées et l’on retrouve les mécaniques éprouvées de l’interface.

La partie photo

Pour la partie photo du OnePlus Nord CE 5G, OnePlus revient à un système comprenant trois capteurs en alignement vertical. Le fabricant fait dans la sobriété en proposant un module principal, un ultra grand angle et un module monochrome.

Point de zoom ou de capteur macro, tout se passera (ou presque) depuis le capteur principal de 64 megapixels. La présentation a vanté les mérites du plus grand nombre de pixels par rapport au Nord (qui a un module 48 megapixels) mais dans les faits, cela peut aussi vouloir dire pixels plus petits captant moins bien la lumière et générant plus de bruit en basse lumière.

En bonnes conditions de luminosité, le capteur principal s'en sort bien et produit des clichés plutôt équilibrés et colorés, avec une bon rendu, au moins sur l'écran d'un smartphone.

L'ouverture est suffisante pour obtenir un bon piqué mais le post-traitement peut être parfois un peu agressif, au risque de dénaturer légèrement le sujet en voulant préserver un maximum de détails.

Zoomer juste ce qu'il faut sinon c'est la bouillie

Le OnePlus Nord CE 5G propose un zoom jusqu'à x10 (crop et numérique) qui restera intéressant pour réaliser du x2 à x3 avant d'offrir un intérêt assez limité dans son rendu.

En basse lumière, le gros capteur a logiquement un peu plus de difficulté. Même si l'on retrouve le mode photo nocturne, les résultats sont moyens, à moins d'avoir une scène nocturne bien éclairée. Certes, l'illumination de la scène est bien meilleure qu'en mode standard mais les détails se perdent. A noter que les deux capteurs (principal et ultra grand angle) utilisent une stabilisation EIS, ce qui peut expliquer aussi les imperfections.

Pas de capteur macro dédié mais des résultats en plan rapproché pas désagréables

L'angle de vue de l'ultra grand angle est un peu restreint à 119 degrés et les déformations aux marges de l'image peuvent être importantes. Le module ultra grand angle est aussi beaucoup moins lumineux que le capteur principal, ce qui n'est pas gênant en lumière vive mais compliquera les prises de vue dès que les conditions de luminosité sont plus faibles.

Le capteur monochrome 2 megapixels est surtout là pour enrichir le niveau de détail des autres capteurs grâce à sa prise de vue sans filtres couleur.

Le capteur 64 megapixels sert donc de capteur à tout faire (zoom, gros plan...) sur le OnePlus Nord CE 5G et les amateurs de photo mobile n'y trouveront peut-être pas leur compte par rapport à d'autres modèles mais il reste suffisamment qualitatif pour convenir à une grande majorité de scénarios du quotidien, du moins tant qu'il y a assez de lumière.

Conclusion

Le OnePlus Nord CE 5G se révèle à l'usage un bon smartphone de milieu de gamme, réactif au quotidien, avec une autonomie correcte et doté d'un bel affichage AMOLED.

Abandonnant le double capteur photo avant du Nord, simplifiant son bloc photo à trois modules tout en offrant une batterie plus généreuse et un SoC un peu plus léger mais plus récent et assez proche au niveau des performances, avec toujours un modem 5G intégré, voilà ce qui justifie en partie la dénomination Core Edition du modèle.

OxygenOS 11 est toujours efficace, épuré et mis en valeur par l'afffichage OLED et le rafraîchissement 90 Hz, avec des possibilités de personnalisation assez fines sur le fonctionnement comme l'aspect.

La batterie de 4500 mAh est bienvenue et assure une autonomie d'une grosse journée et demie tandis que la charge rapide Warp Charge 30T+ offre juste ce qu'il faut de rapidité pour ne pas rester à court longtemps.

Le bloc photo est correct tant qu'on ne lui en demande pas trop et se limite pour le coup à l'essentiel avec un module principal 64 megapixels qui patine un peu en faible lumière et un ultra grand angle un peu étroit.

C'est suffisant au quotidien mais cela restera un peu léger pour les amateurs de photos plus exigeants. En somme, le OnePlus Nord CE 5G est une bonne option pour qui cherche un smartphone efficace sans fioritures inutiles, le tout sans se ruiner.

Reste la question de la multiplication des références dans la gamme Nord, avec des fonctionnalités proches, au risque d'être génératrices de confusion. La communication autour du Nord CE est également un peu étrange. En se concentrant sur l'essentiel, est-ce à dire que le Nord initial avait trop de fonctionnalités inutiles ?

Le OnePlus Nord CE 5G est déjà en précommande et sera disponible à partir du 21 juin 2021, 11h aux tarifs suivants :

