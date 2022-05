OnePlus Nord 2T / Nord CE 2 Lite : la famille s'agrandit

La gamme Nord fonctionnant plutôt bien et permettant à OnePlus de capter un nouveau public pas forcément porté sur le premium, le fabricant étoffe un peu plus son offre avec deux nouveaux smartphones.

Le OnePlus Nord 2T reprend les qualités du Nord 2 en ajoutant la charge rapide du OnePlus 10 Pro et en exploitant un SoC de MediaTek plus récent. Il conserve un affichage AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec rafraîchissement 90 Hz et support du HDR10+ et exploite un SoC Dimensity 1300 de MediaTek, puce récente octocore 3 GHz avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS 3.1 assurant une bonne réactivité.

L'écran est poinçonné et comprend un capteur photo 32 megapixels pour des selfies de qualité. A l'arrière, on trouvera le fameux capteur Sony IMX766 de 50 megapixels qui offre de bons rendus en pleine lumière comme en basse luminosité, d'autant plus qu'il est stabilisé OIS.

Il est accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels (angle de vision 120 degrés) et d'un capteur monochrome de 2 megapixels, combinaison plus classique et attendue sur ce type de smartphone.

Le OnePlus Nord 2T embarque une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide filaire de 80W SuperVOOC, la même utilisée sur le flagship OnePlus 10 Pro. Le 0 à 100% se fera en 27 minutes seulement, et 15 minutes de charge suffisent à alimenter l'appareil mobile pour la journée.

Android 12 et la surcouche OxygenOS 12.1 apportent leurs atouts et OnePlus annonce le support de deux mises à jour majeures d'Android et trois années de mise à jour de sécurité.

Le OnePlus Nord 2T peut dès à présent être commandé sur le site de OnePlus au prix de 429 € en version 8 / 128 Go ou 529 € pour le modèle 12 / 256 Go, avec une commercialisation prévue le 24 mai.

OnePlus Nord CE 2 Lite

Le OnePlus Nord CE 2 Lite vient jouer les compléments au Nord CE 2 lancé en début d'année avec un affichage 6,59 pouces FHD+ LCD mais avec rafraîchissement de 120 Hz et doté d'un poinçon logeant un capteur de 16 megapixels.

Il fait le choix du SoC Snapdragon 695 qui a l'avantage de lui assurer une compatibilité 5G tout en maintenant un tarif bas, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite conserve une prise jack 3,5 mm et dispose d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W SuperVOOC. A l'arrière, le smartphone utilise un capteur photo principal de 64 megapixels avec mode nuit Nightscape et capteur de profondeur 2 megapixels pour le mode portrait, ainsi qu'un second capteur 2 megapixels pour la macro.

Sous OxygenOS 12.1, le OnePlus Nord CE 2 Lite est déjà en précommande sur le site de OnePlus avant sa commercialisation le 24 mai au prix de 319 € en version 6 / 128 Go.

Les deux smartphones pourront ensuite être trouvés sur Fnac / Darty, Amazon, Leclerc et Bouygues Telecom (et Orange pour le Nord 2T).