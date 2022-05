OnePlus Nord 2T : tout savoir sur le prochain smartphone de milieu de gamme, même le prix

Le OnePlus Nord 2T s'est déjà largement révélé ces dernières semaines mais on a aussi maintenant une idée de son prix.

Le smartphone OnePlus Nord 2T devrait bientôt compléter la série de smartphones de milieu de gamme du fabricant et l'appareil mobile apparaît déjà sur la plate-forme AliExpress, prix compris.

Il devrait être l'un des premiers à proposer un SoC Dimensity 1300 avec compatibilité 5G et 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, ainsi qu'un affichage 6,43 pouces OLED avec rafraîchissement 90 Hz.

Le smartphone disposera d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 80W (comme les modèles premium de la marque) tandis que la partie photo s'appuiera sur le module principal Sony IMX766 de 50 megapixels, accompagné par un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur monochrome 2 megapixels pour renforcer le niveau de détails.

A l'avant, en poinçon, on pourra profiter d'un module 32 megapixels pour les selfies. Deux coloris sont prévus (gris et vert) et AliExpress évoque un tarif de 399 € pour le OnePlus Nord 2T sous Android 12 avec surcouche OxygenOS 12, ainsi que des écouteurs gratuits pour les premières commandes.