OnePlus Nord 2T : le smartphone continue de se révéler

Le OnePlus Nord 2T est l'un des smartphones attendus chez OnePlus ces prochains mois et qui devrait se positionner comme un solide milieu de gamme. Dans la gamme toujours plus riche des OnePlus Nord, il devrait se positionner au sommet de la série.

On a déjà pu apprécier en partie son design et certaines de ses caractéristiques et le leaker Yogesh Brar en rajoute une couche en précisant plusieurs éléments. L'écran plan 6,43 pouces FHD+ AMOLED se confirme, tout comme le poinçon en angle pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

On notera comme sur le Nord 2 la présence du slider de notification, présent sur les smartphones de référence de la marque mais que l'on ne retrouve pas sur les autres modèles Nord.

A bord, on trouvera le SoC Dimensity 1300 de Mediatek avec support de la 5G, annoncé lors du salon MWC 2022 de Barcelone, avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 Go de stockage qui serait en UFS 3.1.

Le smartphone disposera d'une batterie de 4500 mAh et de la nouvelle charge rapide filaire de 80W inaugurée avec le OnePlus 10 Pro.

A l'arrière, le bloc photo avec la disposition atypique des capteurs reste de mise. Le module principal serait le célèbre Sony IMX766 de 50 megapixels avec OIS, que l'on retrouve aussi sur des modèles haut de gamme et qui sait montrer convaincant en basse lumière.

Il sera accompagné d'un ultra grand angle de 8 megapixels et d'un capteur monochrome de 2 megapixels pour étoffer le niveau de détail des clichés. Le OnePlus Nord 2T pourrait faire l'objet d'une présentation avant la fin du printemps.