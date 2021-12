OnePlus Nord CE 5G : belle réduction de prix sur le smartphone avec une liste de bons plans

Aujourd’hui, le smartphone OnePlus Nord CE 5G profite d’une belle réduction. Ce dernier est doté d’un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone embarque le SoC Snapdragon 750G avec 6 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Du côté de la photo, on note la présence d’un triple capteur avec module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur 2 mégapixels pour les données de profondeur. Sur la face avant, le mobile dispose d’un capteur de 16 MP.

Le Nord CE supporte les connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.1 et il embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T+ qui permet de le charger à 70% en 30 minutes seulement. Pour finir, OxygenOS 11 est installé sur le smartphone.

Le smartphone OnePlus Nord CE 5G 12+256 Go est au prix de 299 € au lieu de 339 € avec le code 5325641FBC et la version 8+128 Go est au prix de 258 € toujours avec le même code sur le site Gshopper et la livraison gratuite.





D’autres bons plans sont aussi disponibles, voici notre sélection :

Smartphone

POCO X3 Pro 8+256 Go à 230 € avec le code 0852325C57

Maison

Électroménager :

Friteuse connectée Proscenic T21 à 79 € avec le code 1B3854A37F

Divers

Mini imprimante Mi à 52 € avec le code 8CF81DC559

D’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme l’énorme écran PC Samsung Osyssey G9 en promotion avec notre sélection du jour ou encore la chute de prix des aspirateurs Roborock S5 Max et H7.