Chute de prix des aspirateurs Roborock S5 Max et H7  mais aussi des produits de chez Xiaomi

Commençons avec l'aspirateur-balai Roborock H7. Ce dernier possède un moteur de 480 Watts qui génère une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il est doté d'un écran OLED de 1,3", d'un réservoir à poussières de 500 ml et d'une batterie de 3610 mAh qui permet une autonomie de 90 minutes (en mode éco) pour un temps de charge de 2 heures et demie.

Le Roborock H7 est équipé d'un système de filtration multicyclonique séparant la poussière de l’air et la puissance d'aspiration n'est pas altérée par le taux de remplissage du bac à poussières.

Sur ALiExpress, l'aspirateur robot Roborock H7 est au prix réduit de 284 € avec le code SDFRN15 et la livraison gratuite depuis la France.





Continuons avec le robot aspirateur Roborock S5 Max. Il est équipé d'un système de navigation qui utilise quatorze types de capteurs et de technologies. Sur le dessus de l'aspirateur, on remarque un télémètre laser à 300 tr/min permettant de balayer l'environnement à 360°, proposant une carte précise pour optimiser le nettoyage.

Le robot aspirateur est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. De plus, l'aspirateur est fourni avec une batterie de 5200 mAh pour permettre jusqu'à 3 heures de nettoyage. Le robot retourne automatiquement à sa base pour se recharger. Le Roborock S5 Max est doté d'un bac à poussières de 460 ml et d'un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. On remarque également la présence d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa.

Sur AliExpress, le robot aspirateur Roborock S5 Max est au prix réduit de 330 € avec le code SDFRN20 et la livraison gratuite depuis la France !



