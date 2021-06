OnePlus Nord CE 5G : le smartphone 5G milieu de gamme encore plus abordable

Nouveau venu dans la gamme Nord, à mi-chemin entre le Nord et le Nord N10, un nouveau smartphone OnePlus s'invite dans la gamme en version CE ou Core Edition, en cherchant à revenir aux fondamentaux (bel écran, bonne autonomie...) sans se disperser mais aussi avec un tarif plus abordable.

Le smartphone OnePlus Nord CE 5G propose un affichage 6,43 pouces FHD+ Fluid AMOLED avec rafraîchissement d'écran 90 Hz, poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels et lecteur d'empreintes sous l'écran.

Il embarque le SoC Snapdragon 750G, plate-forme de milieu de gamme qui intègre un modem 5G Snapdragon X52 et le GPU Adreno 619, avec 6 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, sans possibilité d'extension.

Il supporte les connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.1 (avec support de l'audio optimisé AptX AptX HD, LDAC, AAC) et propose une prise casque sur la tranche inférieure, ainsi qu'un module NFC pour les transactions sans contact.

A l'arrière, on trouvera un triple capteur avec module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 megapixels (angle de 119 degrés) et un capteur 2 megapixels pour les données de profondeur.

Le OnePlus Nord CE 5G propose un ratio 20:9 lui donnant une forme étirée pour une bonne prise en main, renforcée par une faible épaisseur (7,9 mm) et un poids modéré (170 g).

Il embarque une confortable batterie de 4500 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T+ permettant de charger à 70% en 30 minutes seulement.

Proposé avec OxygenOS 11 (et la promesse de 2 ans de mises à jour logicielles et 3 ans de mises à jour de sécurité), le OnePlus Nord CE 5G sera décliné en trois versions selon la quantité de mémoire embarquée :

OnePlus Nord CE 5G 6 / 128 : 299 € sur OnePlus.com et Amazon

sur OnePlus.com et Amazon OnePlus Nord CE 5G 8 / 128 : 349 € sur OnePlus.com, Amazon, Fnac / Darty

sur OnePlus.com, Amazon, Fnac / Darty OnePlus Nord CE 5G 12 / 256 : 399 € sur OnePlus.com et Amazon

Le smartphone sera disponible à partir du 21 juin 2021 à 11 h et les précommandes débutent officiellement le 12 juin à 11 h. Le fabricant organise par ailleurs des précommandes spéciales pour la communauté OnePlus dès à présent jusqu'à vendredi 1 heure du matin.

On peut le trouver encore moins cher sur la boutique officielle de OnePlus sur AliExpress à 296 € au lieu de 349 € pour la version 8/128 Go et à 338 € au lieu de 399 € pour la version 12/256 Go avec une expédition gratuite depuis la Chine en moins de 3 semaines.