OnePlus Nord : Carl Pei confirme certains détails du smartphone (Prix, SoC, APN)

On le sait, depuis plusieurs mois, OnePlus communique sur sa volonté de renouer avec son étiquette de "Flagship Killer". Après avoir lancé le genre au fil d'un OnePlus One véritablement novateur en termes de rapport équipement / prix, la marque s'était rapidement éloignée du concept pour réviser ses prix à la hausse et venir jouer dans la cour des grands, quitte à partager les mêmes travers...

OnePlus souhaite donc renouer avec son public d'origine et prépare le OnePlus Nord, un smartphone 5G bien équipé qui sera proposé à un prix plus attractif que les OnePlus 8.

Le timing de OnePlus ne doit rien au hasard : le OnePlus Nord viendra se caler juste entre la sortie des OnePlus 8 de ces derniers mois et leurs révisions "T" prévues pour la fin d'année. OnePlus peut ainsi occuper plus largement l'espace médiatique avec des nouveautés pour une meilleure concurrence sur le long terme.

Chez Tech Radar, Carl Pei a tenté de rassurer en annonçant que tout est mis en oeuvre pour éviter de reproduire l'échec funeste du OnePlus X. Le terminal n'a pas été une réussite parce que OnePlus ne disposait pas de la technologie à même de proposer un produit de milieu de gamme en phase avec les objectifs de la marque et son fameux slogan "Never Settle".

Carl Pei annonce qu'aucune concession ne sera faite sur la qualité du OnePlus Nord qiui sera vendu au prix de 500 euros en Europe, soit un prix bien au-dessus des rumeurs précédentes et qui éloignent le Nord du segment des smartphones vraiment abordables. C'est la première déception de cet interview : avec un tel prix, le OnePlus Nord viendra se confronter à l'iPhone SE et au Poco F2 Pro, les choses s'annoncent donc particulièrement compliquées pour OnePlus.

Le PDG de la marque confirme également que le Nord sera doté d'un Soc Snapdragon 765G, et qu'il proposera donc de la 5G. Le Nord sera articulé autour de trois axes principaux : la photo, l'expérience utilisateur et la qualité OnePlus...

Pour la partie photo, le Nord proposera un module principal de 64 MP sans plus de précisions pour l'instant...

La date de lancement du OnePlus Nord n'est pas encore connue, mais les rumeurs évoquent celle du 10 juillet prochain.