OnePlus Nord : le fabricant confirme l'arrivée de sa nouvelle gamme

OnePlus confirme l'arrivée d'une nouvelle gamme, au-delà de la série OnePlus 8. OnePlus Nord permet d'élargir l'horizon "pour partager son expérience OxygenOS avec plus d'utilisateurs".

Ce ne sera donc pas le OnePlus 8 Lite ou le OnePlus Z. Le fabricant confirme qu'il prépare le lancement d'une nouvelle série de smartphones positionnés en milieu de gamme et en livre le nom : OnePlus Nord.

Après avoir passé plusieurs années à monter en gamme et s'étendre au premium avec les versions Pro, au risque de perdre une partie des utilisateurs peu enclins à accepter la montée des prix correspondante, OnePlus officialise une "nouvelle stratégie d'expansion" qui passe par le milieu de gamme.

Comme toujours, la marque explique cette initiative par une "demande de la communauté de OnePlus qui a montré un fort intérêt pour un flagship plus abordable ces derniers mois".

A côté de la série OnePlus 8 démarrant à 700 € et grimpant jusqu'à 1000 €, on trouvera donc une nouvelle série dont le fabricant ne dévoilera les caractéristiques que petit à petit jusqu'à la présentation officielle en juillet et qui pourrait se positionner vers 300 à 400 €.

Elle continuera de proposer l'expérience "Never Settle" peaufinée au fil des années avec l'interface OxygenOS tout en profitant en principe des avancées du moment, comme un rafraîchissement d'écran 90 Hz et le support de la 5G.

En attendant l'annonce, OnePlus va diffuser un documentaire en quatre parties sur le compte Instagram OnePlus.Nord sur les origines de cette nouvelle gamme, avec dès à présent un premier épisode retraçant "les durs débuts de OnePlus Nord".

Une page dédiée sur le site de OnePlus est déjà activée et permet de précommander dès le 1er juillet le smartphone. Malin, le fabricant n'en dévoile pas encore le prix mais va jauger l'intérêt en demandant un paiement de 20 € qui donnera droit à "des marchandises fascinantes" et à un cadeau pour ceux qui complèteront leur commande le jour venu.

Plus la précommande est faite rapidement et plus les fameuses "marchandises" seront nombreuses. Lors du lancement, un bon de 20 € sera offert à ceux qui auront précommandé, avec un cadeau surprise.

