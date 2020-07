OnePlus Nord : le design s'affiche officiellement sur le Web

OnePlus continue d'occuper l'espace médiatique avec son Nord, le prochain smartphone abordable de la marque. Annoncé à moins de 500 euros, le terminal aura toutefois fort à faire pour s'offrir une place parmi la concurrence...

La marque a ainsi récemment officialisé le nom du smartphone, et le PDG du groupe évoquait une partie de sa fiche technique et son prix il y a quelques jours... Désormais, la marque présente le design de son appareil au fil d'Amazon Inde.

Le site de vente en ligne a ainsi publié une photo tirée d'un teaser lui-même publié par OnePlus sur Instagram. Dans la vidéo promotionnelle, on peut ainsi voir brièvement le smartphone de face en mode selfie avant d'être rangé dans une poche.

On repère ainsi le positionnement des modules photo à la verticale localisés dans l'angle supérieur gauche de l'appareil et non au centre comme sur OnePlus 8. Impossible d'en savoir davantage pour l'instant, la marque devrait toutefois officialiser son terminal le 15 juillet.