Le OnePlus Nord N10 5G à prix cassé, mais aussi Google Nest Wi-Fi, SSD Crucial, Redmi Note 9 Pro ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus Nord N10, le smartphone propose un affichage 6,49 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 690 qui lui apporte une compatibilité 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD jusqu'à 512 Go.

Le OnePlus Nord N10 5G propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et des capteurs macro et monochrome. On trouvera également deux haut-parleurs et une batterie de 4300 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T.

Vous trouverez le OnePlus Nord N10 à 245 € au lieu de 349 € avec le code BFRAPIDE28 chez AliExpress.





Ci-dessous d'avantages de promotions pertinentes que l'on peut retrouver sur internet en ce mardi :

Routeur Google Nest Wifi à 120 € au lieu de 160 € (Fnac)





SSD Crucial 2To CT2000MX500SSD1 à 173 € au lieu de 235 € (Amazon)

Disque Externe Seagate Expansion STEB8000402 8 To à 130 € au lieu de 220 € (Fnac)





