OnePlus Nord N10 5G et N100 auront moins de mises à jour Android que les modèles de référence

Lancés avec Android 10, les OnePlus Nord N10 5G et Nord N100 auront un cycle de mise à jour Android plus court que les smartphones de référence de la marque.

La marque OnePlus a fait de gros efforts ces dernières années pour proposer des mises à jour régulières sur ses smartphones, à la fois en les distribuant rapidement mais aussi en assurant un suivi sur plusieurs années.

Le OnePlus 8T est ainsi équipé d'OxygenOS 11 reposant sur Android 11 dès son lancement et fait partie des premiers smartphones du marché à en être équipés tandis que la marque s'est engagée à fournir trois ans de mises à jour Android sur ses modèles de référence.

Il n'en sera pas de même pour la nouvelle série Nord lancée cette année et notamment pour les OnePlus N10 5G et Nord N100 commercialisés en milieu et entrée de gamme et sous Android 10 en cette fin d'année.

OnePlus indique en effet que ces modèles suivront un calendrier standard avec 1 an de mise à jour majeure Android et deux ans de mises à jour de sécurité. Les deux smartphones seront donc mis à jour vers Android 11 mais pas au-delà.

En revanche, le OnePlus Nord lancé durant l'été suivra bien le rythme des modèles de référence et profitera de deux mises à jour majeures d'Android, ce qui renforce encore son intérêt.

La presse spécialisée anglo-saxonne n'est pas tendre avec ce choix et le fabricant semble décidément bien s'orienter vers une nouvelle stratégie en quête d'une base d'utilisateurs plus large mais au risque d'émousser ce qui a fait l'essence de la marque jusqu'à présent.