OnePlus Nord N10 5G et Nord N100 : deux nouveaux smartphones toujours plus abordables

Après s'être positionné sur le segment de milieu de gamme avec le OnePlus Nord, le fabricant OnePlus étend encore son offre avec les smartphones OnePlus Nord N10 5G et OnePlus N100 encore plus abordables.

Tout en poursuivant ses efforts pour proposer des smartphones convaincants en haut de gamme, le fabricant OnePlus a étendu son catalogue au milieu de gamme avec l'introduction cet été du OnePlus Nord que nous avons testé.

Proposé à partir de 400 €, il propose un SoC de milieu de gamme tout en conservant la compatibilité 5G et l'interface OxygenOS avec la réactivité et la fluidité d'un affichage OLED 90 Hz.

Dès son lancement, OnePlus nous avait confirmé que le OnePlus Nord n'était pas seulement un coup d'essai sur ce segment et qu'il aurait bientôt des petits frères. Les voici sous la forme du OnePlus N10 5G et du OnePlus N100.

Les deux modèles viennent se positionner plus bas que le OnePlus Nord pour renforcer la présence en milieu de gamme et tutoyer l'entrée de gamme. Pour ce faire, on notera que les affichages ne sont plus OLED mais LCD IPS et que le lecteur d'empreintes n'est donc plus logé sous l'écran mais se retrouve déporté au dos des smartphones.

OnePlus Nord N10 5G

Le OnePlus Nord 10 5G intègre comme prévu le nouveau SoC Snapdragon 690 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, cette fois extensible par carte microSD (jusqu'à 512 Go).

Ce processeur mobile lui apporte une compatibilité 5G et le smartphone propose par ailleurs un affichage 6,49 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz. On trouvera également deux haut-parleurs et une batterie de 4300 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T.

Le OnePlus Nord N10 5G propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et des capteurs macro et monochrome.

Avec 8,9 mm d'épaisseur et 190 g, le OnePlus Nord N10 5G est légèrement plus imposant que le OnePlus Nord.

OnePlus Nord N100

Le OnePlus Nord N100 joue la carte de l'expérience OnePlus à moins de 200 € avec un modèle offrant un affichage 6,52 pouces HD+ et un SoC Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible), pour un smartphone restant en 4G.

On trouvera à l'arrière un système à trois capteurs photo dont le module principal est de 13 megapixels, avec objectif macro et capteur pour effet bokeh. Il pourra offrir une belle autonomie avec sa batterie de 5000 mAh exploitant une charge rapide 18W.

Les OnePlus N10 5G et OnePlus Nord 100 utilisent tous les deux l'interface OxygenOS 10.5 (reposant sur Android 10) comprenant le mode sombre, le mode Zen et des options de personnalisation.

OnePlus promet une expérience fluide malgré les caractéristiques plus modérées des smartphones grâce à des centaines d'optimisations logicielles et c'est sans doute sur ce terrain que le fabricant peut espérer faire la différence par rapport à la concurrence sur ce segment très concurrentiel.

Le OnePlus Nord 10 5G avec 6 Go / 128 Go sera proposé à 349 € tandis que le OnePlus Nord 100 en 4 Go / 64 Go sera lancé à 199 €.

Avec ces deux nouveaux modèles, OnePlus change décidément son fusil d'épaule et élargit sa gamme mais prend le risque de diviser ses développements et d'éparpiller ses ressources pour tenter de toucher un public plus large que sa communauté de fans