Snapdragon 690 : le SoC pour des smartphones 5G toujours plus abordables

Le groupe Qualcomm a largement contribué à l'émergence de la première vague de smartphones 5G en 2019 avec une première proposition haut de gamme en combinant Snapdragon 855 et modem 5G X50.

Pour la deuxième vague de 2020 qui doit démarrer la démocratisation de la 5G, la firme a poursuivi dans la même direction avec le Snapdragon 865 avec modem 5G X55 mais elle a dévoilé aussi les SoC Snapdragon 765 / 765G (et, depuis, le SoC Snapdragon 768) avec modem 5G intégré X52 pour les smartphones de grand milieu de gamme, commençant à élargir l'accès à la 5G.

L'étape suivante était d'apporter la 5G sur les plates-formes Snapdragon 600 pour toucher les smartphones de milieu de gamme positionnés classiquement vers 300 à 400 dollars.

Ce rôle est dévolu au nouveau SoC Snapdragon 690 qui devient le premier des Snapdragon 600 à disposer d'une compatibilité 5G. Comme sa dénomination l'indique, il s'agit d'une puce placée au sommet de cette série et qui en profite ainsi se doter de fonctionnalités encore jamais proposées sur ce segment.

La partie CPU repose sur 8 coeurs octocore en configuration 2 + 6 à base de coeurs Kryo 560. Les coeurs puissants s'appuient sur une base ARM Cortex-A77 avec une cadence de 2 GHz, les autres sont en ARM Cortex-A55.

Elle est accompagnée d'une partie graphique Adreno 619L supportant les codecs H.264 / H.265, VP8 et VP9, ainsi que l'API Vulkan 1.1. On trouvera à bord un DSP Hexagon 692 avec HTA (Hexagon Tensor Accelerator) et le Qualcomm Sensing Hub, tandis que l'IPS est un module Spectra 355L pouvant gérer un flux de 192 megapixels.

Beaucoup de premières pour la série Snapdragon 600

Avec cet ensemble, le SoC Snapdragon 690 est le premier des séries 600 à assurer de l'enregistrement vidéo en 4K HDR10. C'est aussi le premier à accueillir l'environnement Qualcomm AI Engine de 5ème génération, qui était jusqu'à présent réservé aux séries supérieures.

L'apport de l'intelligence artificielle permettra par exemple des transitions plus fluides pour passer d'un capteur photo à un autre ou pour appliquer des filtres de façon plus convaincantes sur les vidéos de selfies.

Le SoC Snapdragon 690 ouvrira aussi la voie pour les smartphones de milieu de gamme à un rafraîchissement d'écran de 120 Hz en FHD+, ou en QHD à 60 Hz, avec support HDR10.

Pour la partie 5G, c'est un modem 5G Snapdragon X51 qui est intégré, version légèrement modifiée du X52 du Snapdragon 765 / 768. Il permettra d'atteindre un débit descendant de 2,5 Gbps (et jusqu'à 1,2 Gbps en 4G LTE) et montant de 660 Mbps (et 210 Mbps en 4G LTE), sachant que le SoC est aussi WiFi 6 Ready et supporte la technologie Quick Charge 4+ de charge rapide.

Les premiers smartphones exploitant le SoC Snapdragon 690 seront disponibles durant le second semestre de l'année, dans une gamme de prix allant de 300 à 400 dollars.