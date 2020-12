Les meilleures promos au lendemain du Cyber Monday (OnePlus Nord N10, Nintendo Switch Lite...)

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus Nord N10 5G qui propose un écran LCD de 6,49 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz et le DPI est de 405 ppp. Le N10 exploite un SoC Snapdragon 690 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via micro SD.

Vous aurez l'occasion de profiter d'un quadruple capteur photo à l'arrière du OnePlus avec comme module principal un module de 64 mégapixels et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin, le smartphone est équipé d'une batterie Li-Po de 4300 mAh et il supporte la charge rapide 30 Watts.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus Nord N10 à 299 € au lieu de 349 € chez Cdiscount !!



Mais ce n'est pas tout :

