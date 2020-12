Le PC portable Gamer Lenovo Legion en promotion, mais aussi les smartphones Galaxy A41 et Xiaomi Mi 10 Lite !!

Le bon plan du jour concerne le PC portable gamer Lenovo Legion qui propose un écran LCD de 15,6 pouces qui permet une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. L'écran n'est pas tactile. Ce Lenovo exploite un SoC Core i5 accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. Le processeur graphique est NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti avec Intel HD Graphics 630.

La connectique de cet ordi est composée d'un port USB-C, de trois ports USB-3, un port HDMI, un port Ethernet, une prise jack. Ce PC a un poids de 2,3 kg. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Ion de 57 Wh permettant une autonomie allant jusqu'à 10 heures.

Vous pourrez profiter de l'ordinateur portable gaming Lenovo Legion à 900 € au lieu de 1299 € chez Cdiscount !



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy A41 qui dispose d'un affichage Super AMOLED de 2400 pixels x 1080 pixels sur un écran de 6,1 pouces. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Le Galaxy A41 est composé d'un SoC Helip P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne que vous pourrez augmenter via microSD.

Pour la photographie, vous pourrez profiter, à l'arrière du smartphone, d'un tripke capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels et de deux autres modules de 8 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 25 mégapixels. Le téléphone possède une batterie Li-Po de 3500 mAh compatible avec la recharge rapide 15 watts.

Le smartphone Samsung Galaxy A41 64 Go est actuellement à 219 € au lieu de 299 € chez Rakuten !



Enfin, le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz et le DPI est de 392 ppp. Le Mi 10 Lite exploite un SoC Snapdragon 765G accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

On trouvera à l'arrière un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Le Xiaomi est alimenté par une batterie Li-Po de 4160 mAh compatible à la charge rapide 20 Watts.

Ce smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G est proposé à 299 € au lieu de 399,90 € chez Cdiscount !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant des promotions chez Microsoft (Surface Pro X, Xbox One S, ...), mais aussi le vélo électrique Engwe EP-2 en promotion !