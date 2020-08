Bon plan : le smartphone OnePlus 8 Pro à 669 € seulement

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Vous pourrez retrouver le smartphone OnePlus 8 Pro dans sa version 8+128 Go (français ok) en promotion chez Aliexpress à 669 € au lieu de 899, prix officiel. De plus, la livraison est gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.

