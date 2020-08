Bon plan : le PC portable HP 256 Go SSD, Core i3 avec imprimante à 329 € seulement (!) et les promos du jour

De nouveaux bons plans sont disponibles chez Amazon, Cdiscount, Boulanger, Rakuten et bien d’autres. C’est le moment de faire une veille active pour ne rater aucune offre !

Le bon plan principal du jour concerne le PC portable 15S-FQ1036NF de la marque HP qui propose un écran de 15,6 pouces, soit 39,6 cm, avec une résolution d’écran de 1366 pixels x 768 pixels. Cet ordinateur portable exploite un SoC Intel Core i3 accompagné de 4 Go de RAM et 256 Go de stockage interne en SSD (rare à ce niveau de prix).

Ce PC portable propose Windows 10 Famille en mode S, et dispose d'une batterie lui permettant une autonomie allant jusqu’à 11h30 d’utilisation. Enfin, vous pourrez retrouver ce PC portable HP sous forme de Pack chez Cdiscount. En effet, il est accompagné d’une imprimante HP et d’une sacoche pour pouvoir l’emporter partout avec vous.

Vous pourrez profiter du PC portable HP avec sa sacoche et une imprimante au prix cassé de 329,99 € grâce à un prix réduit ainsi qu'à une offre de remboursement de 100 € ! Cette offre est disponible jusqu’au 30 septembre 2020.



Vous pourrez profiter davantage d’offres sur une large sélection d’articles chez les e-commerçants :

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les Xiaomi Mi 10 Lite et Mi 10 à partir de 263 €, mais aussi l’imprimante 3D Anet ET4, le drone SG906 Pro et la box TV H6 en promotion !