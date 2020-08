OnePlus : après le Nord, un autre smartphone se prépare

Le OnePlus Nord est le premier smartphone d'une nouvelle série positionnée en milieu de gamme. Un autre modèle pourrait bientôt faire son apparition et lâche quelques détails avant l'heure.

Avec le smartphone OnePlus Nord, le fabricant chinois tente une percée sur le milieu de gamme, en parallèle de la série OnePlus 8 en haut de gamme. Il s'agit du début d'une nouvelle aventure qui devrait donner lieu à plusieurs modèles.

Selon les rumeurs, un smartphone encore plus abordable que le OnePlus Nord serait en préparation. On évoque un appareil embarquant un SoC Snapdragon 690 lui apportant la 5G, avec plusieurs références et un nom de code : Billie.

OnePlus Nord

Un nouvel indice a été repéré dans les documents de certification de TÜV Rheinland qui semble confirmer l'arrivée prochaine d'un modèle. Peu d'indications sont données sinon qu'il profitera d'une charge de 18W, alors que les smartphones de OnePlus offrent plutôt une charge rapide de 30W

La perspective d'un smartphone au tarif inférieur aux 399 € du OnePlus Nord semble donc se confirmer petit à petit, tout en sachant que OnePlus doit aussi présenter sa gamme OnePlus 8T durant le second semestre.