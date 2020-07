OnePlus Nord : bientôt une variante sous Snapdragon 690 ?

A côté de la série OnePlus 8, le fabricant OnePlus a décidé de tenter sa chance en milieu de gamme avec une nouvelle série OnePlus Nord. Le premier modèle, sous Snapdragon 765G et que nous avons trouvé plutôt efficace dans notre test, est sur le point d'être commercialisé et les premières livraisons issues des précommandes ont déjà démarré.

Il sera proposé à 399 € en version 8 Go / 128 Go ou 499 € pour la version 12 Go / 256 Go et même moins car déjà en promotion. Ces tarifs plus adordables que ceux de la série OnePlus 8 (à partir de 699 €) doivent permettre de toucher un nouveau public et les amateurs de la marque découragés par la montée des prix des modèles premium.

Mais OnePlus l'a souligné : le OnePlus Nord n'est pas un coup d'essai en milieu de gamme et il donnera lieu à une série de plusieurs modèles. Le site XDA Developers a exploré les entrailles de la surcouche OxygenOS 10.5 et a en effet trouvé des éléments autour d'un smartphone portant le nom de code " Billie ".

Ce dernier est associé à plusieurs références BE2025, BE2026, BE2028 et BE2029 qui sont elles-mêmes reliées à un méthode testant le processeur et qui réagissent postivement lorsqu'il s'agit du SoC SM6350.

Celui-ci correspond au nouveau SoC Snapdragon 690 de Qualcomm, le premier des Snapdragon 600 à intégrer un modem 5G. Tous ces indices laissent à penser que le fabricant prépare une variante du OnePlus Nord avec ce SoC, dont le prix devrait être logiquement encore plus bas, et l'APK du lanceur OnePlus laisse échapper deux codes : Billie2T et Billie8T.

OnePlus pourrait donc profiter de son partenariat étroit avec Qualcomm pour exploiter rapidement son nouveau SoC destiné aux smartphones de petit milieu de gamme positionnés vers 200 à 300 €, ce qui permettrait au fabricant de couvrir un autre segment du marché.

Il reste à voir s'il pourra toujours proposer, comme le OnePlus Nord, toute la riche expérience de l'interface OxygenOS, tout en s'écartant des habitudes et de la stratégie initiale de OnePlus et de ses " flagship killers".