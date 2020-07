OnePlus Nord : zéro pointé aux tests de résistance extrême de Jerry Rig Everything

Le OnePlus Nord, nouveau terminal accessible de la marque chinoise est passé entre les mains du YouTubeur Jerry Rig Everything, et le terminal n'es pas allé jusqu'au bout des tests.

Jerry Rig Everything est un YouTubeur qui prend un malin plaisir à torturer tous les produits technologiques qui lui passent entre les mains. Il mène ainsi des tests extrêmes pour juger de la résistance des smartphones et autres smartwatches.

L'arrivée sur la chaine du OnePlus Nord s'est toutefois faite dans la douleur puisque le terminal n'a pas vraiment brillé par sa résistance.

Si l'écran OLED s'est montré dans la moyenne en encaissant les rayures jusqu'à un certain stade comme la majorité des smartphones, il a également bien résisté au test de la flamme. Pas de crainte donc de rayer son écran, protégé par un verre Gorilla Glass 5.

Le cadre de l'appareil, qui laisse apparaitre une finition chromée colorée cache en réalité du plastique... Qui n'a pas fait long feu face aux coups de cutter du youtubeur. Le dos de l'appareil, recouvert de verre s'en est bien mieux tiré.

C'est au niveau du test de pliage que tout à tourné court : après deux essais, l'écran se fissure et devient inutilisable. On remarque que le châssis en plastique s'est sectionné au niveau des boutons (là où il est naturellement le plus fin), entrainant des dommages internes.

Certes les tests menés ne sont pas représentatifs d'un usage standard et vont bien au-delà des contraintes que l'on peut imposer à son smartphone chaque jour... Mais nombre d'autres smartphones vendus parfois moins cher que le OnePlus Nord sont allés plus loin dans les tests...

Rappelons également que même certains terminaux haut de gamme n'ont pas résisté aux assauts de ce type, l'affaire du Bendgate sur iPhone n'est pas si éloignée que cela... De fait, à part celles et ceux qui souhaitent utiliser le OnePlus Nord comme un pied de biche, les usagers devraient trouver leur compte avec le smartphone, d'ailleurs notre test du OnePlus Nord met en avant un excellent terminal qui pour rappel est proposé à 399 € en version 8 Go / 128 Go ou 499 € pour la version 12 Go / 256 Go et même moins car déjà en promotion.