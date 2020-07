Bon plan : le nouveau smartphone OnePlus Nord à prix réduit pour son lancement

OnePlus va lancer début août son OnePlus Nord, un smartphone positionné en milieu de gamme destiné à séduire un public plus large. Il est aujourd'hui possible de le précommander à prix réduit.

Avec le souhait de toucher un nouveau public, OnePlus s'invite en milieu de gamme avec le nouveau smartphone OnePlus Nord que nous avons déjà pris en main en avant-première, et qui attendu officiellement à la vente le 4 août prochain en deux versions :

OnePlus Nord 8 Go RAM / 128 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 399 €

OnePlus Nord 12 Go RAM / 256 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 499 €



Vous retrouverez les fondamentaux de la marque en matière de qualité de fabrication, de performances et d'ergonomie de l'interface grâce à OxygenOS.

Pour rappel le OnePlus Nord propose un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9, il s'agit d'une dalle Fluid AMOLED de même qualité que sur la série OnePlus 8 et avec un rafraîchissement de 90 Hz.

On trouvera également un double poinçon dans l'écran pour les capteurs photo avant, le capteur photo avant est de 32 megapixels, contre 16 megapixels jusqu'à présent (même sur les OnePlus 8) et le second capteur est un 8 megapixels ultra grand angle (105 degrés). Le OnePlus Nord présente un dos en verre avec des bordures incurvées venant rejoindre le châssis métallique. Il dispose de 4 modules photo à l'arrière selon un alignement vertical et dans l'angle supérieur gauche de la coque. Le module principal est de 48 megapixels Sony IMX586 avec ouverture f/1,75 et stabilisation OIS / EIS, à ceci s'ajoute un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et un module 2 megapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm). Le quatrième capteur est un module de 5 megapixels pour la capture des informations de profondeur afin d'optimiser par exemple l'effet bokeh sur les portraits.

Il n'y a pas de lecteur d'empreintes à l'arrière ni sur la tranche puisqu'il est placé sous l'écran AMOLED. Le OnePlus Nord ne présente pas de prise jack 3,5 mm ni d'emplacement pour carte mémoire microSD. A la base, la connectique USB-C permettra de relier un casque filaire, de charger le smartphone ou de réaliser un échange de fichiers / synchronisation.

Le OnePlus Nord embarque un SoC Snapdragon 765G fourni par Qualcomm, processeur octocore récent dont le "G" final signale des capacités gaming supplémentaires par rapport au modèle standard. Il est également compatible 5G avec jusqu'à 3,7 Gbps en débit descendant 5G et 1,6 Gbps en débit montant, avec une compatibilité sub-6 GHz et mmWave (donc paré pour l'avenir)

Le OnePlus est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoires : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Il dispose également des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC.

La batterie offre une capacité de 4115 mAh avec la charge rapide Warp Charge 30T de 30W que l'on retrouve sur la série OnePlus 8.





Alors que la gamme standard débute désormais à 699 € et grimpe jusqu'à 1000 €, ce nouveau smartphone vise le segment de milieu de gamme :

OnePlus Nord 8 Go RAM / 128 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 399 €

OnePlus Nord 12 Go RAM / 256 Go stockage (onyx gray ou marble blue) : 499 €



Mais le bon plan du jour vient de Gearbest qui propose les deux modèles en version internationale (français ok) en promotion pour leur lancement avec une expédition à partir du 10 août. Le modèle 8+128 Go est ainsi affiché à 377 € au lieu de 399 € prix officiel, et la version 12+256 à 439 € au lieu de 499 €, les deux avec la livraison gratuite.

A noter qu'en France vous pourrez également le précommander, mais aux tarifs officiels de 399 € et 499 €, que ce soit chez Fnac ou Amazon par exemple.

