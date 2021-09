OnePlus : OxygenOS fera ses adieux en 2022

Oneplus vient de confirmer un peu plus les modifications qui sont attendues du côté d'OxygenOS et confirmé qu'il disparaitra en 2022.

Le rapprochement de OnePlus et Oppo devrait se faire sentir un peu plus à compter de l'année prochaine : les deux marques ont décidé de faire fusionner leurs interfaces mobiles pour ne proposer plus qu'un seul OS commun : ColorOS.

L'idée est de combiner les efforts et les équipes de travail tout en partageant les technologies. L'avantage pour les deux marques est important : les économies en R&D seront substantielles, et l'OS devrait progresser plus vite tout comme les mises à jour qui seront développées plus rapidement pour un plus grand nombre de smartphones.

Si OnePlus avait émis l'idée qu'OxygenOS subsisterait un temps et qu'il intégrerait certaines technologies d'Oppo, la marque a annoncé une situation différente puisque plus aucun smartphone OnePlus n'embarquera OxygenOS à compter de fin 2022.

Pete Lau promet que le nouvel OS devrait réunir le meilleur des deux systèmes et proposer une expérience plus rapide et plus fluide pour les utilisateurs.

Le premier smartphone de Oneplus de 2022 bénéficiera déjà de ce nouvel OS, puis une mise à jour sera proposée sur une partie des anciens smartphones de OnePlus et Oppo pour installer cette nouvelle surcouche.