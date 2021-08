OnePlus 9 RT : nouveau smartphone en octobre avec OxygenOS 12

A côté des OnePlus 9 et 9 Pro lancés au printemps, OnePlus a dévoilé un modèle OnePlus 9R réservé à l'Inde (un marché stratégique pour le fabricant) et à la Chine et qui fait la concession d'un SoC Snapdragon 870 au lieu du Snapdragon 888.

Ce modèle pourrait suivre la même logique de mise à jour tous les six mois que les versions standard et le site Android Central évoque l'arrivée en octobre d'une évolution OnePlus 9RT.

La base sera la même avec un affichage AMOLED 120 Hz et un SoC Snapdragon 870, le tout alimenté par une batterie de 4500 mAh offrant une charge rapide filaire 65W.

OnePlus 9R

La différence du OnePlus 9 RT se jouera sur la partie photo avec la présence d'un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 megapixels que l'on trouve déjà sur la série OnePlus 9 et à bord du OnePlus Nord 2.

Premier à proposer OxygenOS 12

Le smartphone aura une autre particularité : il sera le premier de la marque à proposer la surcouche OxygenOS 12 reposant sur Android 12. Android Central évoque pour cette nouvelle version un effort d'homogénéisation entre OxygenOS et ColorOS, la surcouche d'Oppo maintenant que les deux entreprises sont plus proches que jamais.

On devrait toujours retrouver de larges possibilités de personnalisation et des mesures de sécurité renforcées, notamment pour signaler des échanges de données entre applications et pour sécuriser des fichiers et données sensibles dans un coffre-fort virtuel.

La surcouche ne devrait pas en revanche faire appel au design Material You proposé par Android 12 et conservera les éléments d'OxygenOS 11.3. Elle est encore en phase de beta fermée et ne devrait pas émerger en beta stable ouverte que le mois prochain.

Android Central précise que le OnePlus 9 RT ne devrait être proposé qu'en Chine et en Inde. En Europe, les séries OnePlus 9 / 9 Pro et Nord CE / Nord 2 sont privilégiées.