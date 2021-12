OnePlus Pad : la première tablette tactile de la marque débarquera début 2022

La rumeur de la préparation d'une tablette tactile chez OnePlus reprend du service avec une possible annonce durant le premier semestre 2022.

Après les écouteurs sans fil TWS et les montres connectées, le fabricant OnePlus va-t-il encore étendre son univers aux tablettes tactiles ? Ce segment a profité des confinements pour trouver un nouveau souffle et plusieurs marques ont dévoilé un modèle ces derniers mois.

Selon le site 91Mobiles et le leaker Mukul Sharma, ce sera bientôt aussi le cas pour OnePlus avec un modèle OnePlus Pad attendu en Inde durant le premier semestre 2022.

Son lancement se fera séparément de la gamme OnePlus 10 et les caractéristiques restent inconnues pour le moment. On a pu déjà voir débarquer une tablette Realme Pad en septembre dernier, marque appartenant elle aussi au groupe BBK Electronics, jouant la carte de la polyvalence entre divertissement et productivité, le tout à un tarif plutôt agressif.

La OnePlus Pad pourrait opter pour un profil similaire, au moins pour cette première génération, la plupart des nouvelles tablettes Android annoncées se plaçant sur ce créneau.

Si l'on reprend les caractéristiques de la Realme Pad, la configuration pourrait s'orienter vers un SoC Helio G80 de MediaTek avec jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un affichage d'environ 10 pouces.