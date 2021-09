Realme Pad : la tablette Android avec Helio G80 officialisée

La marque Realme (Oppo) dévoile sa première tablette tactile Android Realme Pad proposée à petit prix dans un marché qui a repris des couleurs avec les mesures sanitaires des confinements liés à la pandémie de coronavirus (télétravail, école à distance...).

Ne mesurant que 6,9 mm d'épaisseur pour 440 g, elle propose un affichage 10,4 pouces LCD en résolution 2000 x 1200 pixels et avec une luminosité maximale de 360 nits.

Plusieurs modes sont proposés pour faciliter la lecture de textes / ebooks ou assurer une bonne lisibilité en espace extérieur (dans la limite des possibilités de la dalle). Le format est étiré et laisse des bordures autour de l'écran, avec un ratio de 82,5%.

A bord, on trouvera un SoC Helio G80 de MediaTek associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To par carte microSD. La plate-forme assure des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.0 et embarque une connectique USB-C pour la recharge, avec une variante assurant une connectivité 4G LTE, mais pas de prise casque.

Taillée pour le divertissement, la tablette propose quatre haut-parleurs avec support Dolby Atmos, deux micros et des capteurs photo 8 megapixels à l'avant et à l'arrière, le tout alimenté par une batterie de 7100 mAh avec charge 18W.

Elle embarque Android 11 avec une surcouche Realme UI apportant du multitâche (deux applications peuvent être affichées simultanément) et des services comme Google Kids Space.

Annoncée d'abord en Inde, la Realme Pad est proposée à des tarifs allant de 13999 roupies à 17999 roupies, soit l'équivalent de 160 à 205 € environ, selon la configuration mémoire.