OnePlus prépare un nouveau smartphone plus abordable que le Nord

OnePlus a partagé sa volonté de revenir à ce qui a fait son succès, et récemment lancé le OnePlus Nord, un smartphone de milieu de gamme vendu au prix de 399 euros. Une somme qui reste assez importante qui plus est sur un marché saturé par les références.

La marque souhaiterait ainsi s'attaquer à nouveau à l'entrée de gamme et proposer un terminal qui serait bien équipé pour un prix encore plus agressif. L'idée est de toucher toutes les couches d'utilisateurs pour étendre ses parts de marché. Et selon des découvertes récentes au sein d'Oxygen OS, le prochain terminal pourrait être équipé d'un SoC Snapdragon 460.

Nous évoquions déjà la possibilité de voir arriver un nouveau terminal doté d'un SoC Snapdragon 690, lui aussi repéré chez Geekbench. Pour ce terminal sous Snapdragon 460 il ne sera pas question de 5G, le SoC étant généralement réservé aux smartphones vendus dans les pays émergents.

La recharge 18W serait également de la partie sur cette version la plus abordable qui pourrait viser un prix de vente situé autour des 200 euros ou moins. Il faudra attendre le mois prochain avant d'en savoir davantage, la marque pourrait ainsi dévoiler ses 2 nouveaux dispositifs au cours d'un événement dédié.